Врач-педиатр рассказал, как ребенку сохранить режим в праздничные дни

Многие дети забывают о полноценном отдыхе

Очень многие дети в длительные новогодние праздники — зимние каникулы — забывают о привычном режиме дня. Поздно ложатся спать, как следствие, поздно просыпаются, проводят много времени, играя в компьютер или другие гаджеты. Также забывают и о всякой физической активности.

Врач-педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России Дарья Акоева поделилась рекомендациями, как родителям помочь детям сохранить режим дня в праздники.

«Пусть утреннее пробуждение и отход ко сну каждый день происходят примерно в одно и то же время и не сдвигаются на несколько часов вперед. Иначе ребенку трудно будет войти в режим, когда уроки возобновятся. Не пренебрегайте полноценным сном — не менее 8 часов в день», — рассказала врач Дарья Акоева.

Также педиатр посоветовала обязательно выходить ребенку на прогулку на свежий воздух — важно лишь помнить о мерах безопасности. Помимо этого следует полноценно уделить внимание рациону питания — следует исключить сладости и газированные напитки.

«Соблюдайте зрительный режим: постарайтесь свести к минимуму использование ребенком гаджетов, планшетов и компьютера в праздничные дни. И, конечно же, ежедневная физическая активность — залог здоровья на весь год», — добавляет Дарья Акоева.

По мнению врача, с ребенком следует заниматься гимнастикой или зарядкой в домашних условиях, а на свежем воздухе можно попробовать встать на лыжи или коньки.