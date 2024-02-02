Врач-онколог из Тюмени раскаялся в челябинской колонии

Рашат Атавов несколько лет вербовал людей в террористы

Онколог из Тюмени Рашат Атавов получил срок за вербовку людей в запрещенную террористическую организацию. Наказание бывший врач отбывает в колонии на территории Челябинской области. Уже будучи за решеткой, мужчина покаялся в том, что делал, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

В обязанности Рашата входило привлекать новых сторонников путем уговоров и убеждения в переписке в мессенджерах и при личных встречах. Кроме того, врач участвовал в сборе денежных средств на нужды радикальных исламистских организаций.

«Терроризм разрушает все, в том числе и семью. Я знаю, что ребята, которые попали в ряды бандитских формирований на Кавказе и в Сирии, принесли зло не только мирным людям, но и собственным семьям», — заявил Рашат Атавов.

Ранее Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил Рашата Атавова к трем с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 350 тыс. рублей.