Врач-нейрохирург из Челябинской области отправился в зону СВО в Донбасс

Помогать военнослужащим специалист поехал по собственному желанию

В зону специальной военной операции в Донбасс отправился врач-нейрохирург Игорь Росляков из Аргаяша. На протяжении года он будет спасать жизни российских военных. Об этом рассказали в пресс-службе челябинского отделения партии «Единая Россия».

В Донбасс специалист, заместитель главного врача по медицинской части районной больницы села Аргаяш отправился по собственному желанию. Дома его будут ждать супруга Анна и две дочери.

«На той работе, которую он выполняет, у него каждый день опасный и волнительный. Его решение далось нам сложно, но это его желание и его инициатива, которую мы восприняли адекватно и поддержали. Его мотивы понятны и ясны: он хочет помочь Родине, действительно хочет лечить и спасать людей»,— сказала Анна Рослякова.

Из Челябинска Игорь Росляков отправился на поезде в Оренбург. Там сформируют команды, которые затем отправятся в Донбасс.