Врач Наталья Ахмерова назвала топ‑5 болезней ЖКТ у челябинцев

И объяснила, по каким симптомам их распознать

Челябинская область присоединилась ко Всероссийской неделе профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. С какими проблемами пищеварения чаще всего сталкиваются челябинцы, рассказала заместитель главного врача поликлиники № 8 Наталья Ахмерова.

1. Хронический гастрит

Возглавляет рейтинг хронический гастрит. К его развитию приводят неправильное питание, бесконтрольный прием обезболивающих, стрессы и вредные привычки. Главные симптомы — боль в животе, тошнота и изжога.

2. Язвенная болезнь

На втором месте — более тяжелое состояние: язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Она проявляется сильной болью и иногда даже рвотой с кровью. Факторы риска схожи с теми, что вызывают гастрит.

3. Неалкогольная жировая болезнь печени

Эта патология встречается все чаще и опасна тем, что может привести к циррозу или раку печени. Заболевание часто сопровождается избыточным весом, жаждой, слабостью, метеоризмом и болями в правом боку.

4. Синдром раздраженного кишечника

Расстройство проявляется эпизодическими болями в животе, запорами или диареей. Для профилактики врачи рекомендуют соблюдать режим питания, вести пищевой дневник и контролировать потребление клетчатки и жидкости.

5. Хронический панкреатит

Замыкает пятерку воспаление поджелудочной железы. Его главные причины — злоупотребление алкоголем и наследственность. Сигналы болезни — боль в верхней части живота и различные расстройства пищеварения.

Специалист подчеркивает: при появлении любых из этих симптомов не стоит заниматься самолечением — нужно сразу обращаться к врачу. Лучшая стратегия — своевременная профилактика и внимательное отношение к сигналам своего организма.

