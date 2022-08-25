Врач медицинского центра «Лотос» рассказала, как не бояться визита к гинекологу

О предрассудках и страхах — со специалистом высшей категории Натальей Жуковой

«Раздевайтесь» — каждая девушка на приеме у гинеколога слышала эту фразу. Чтобы вы чувствовали себя менее уязвимо, узнали в МЦ «Лотос», как это происходит.

С посещением гинеколога связано немало страхов и предрассудков. Пациентки боятся боли и дискомфорта, не знают, как правильно подготовиться, заранее тушуются перед «неудобными» вопросами. Причем комплексуют и переживают не только школьницы, которые идут к врачу первый раз, но и взрослые женщины — особенно если в прошлом уже был негативный опыт. Так чего же ожидать от приема и почему не стоит до последнего тянуть с визитом к женскому доктору? Рассказывает заведующая отделением акушерства и гинекологии МЦ «Лотос», врач акушер-гинеколог, врач высшей категории Наталья Жукова.

Как часто и по какому поводу посещать?

Для профилактики — раз в год, а после 35 лет — каждые полгода, даже если все в порядке и ничего не беспокоит, так как большинство гинекологических заболеваний поначалу протекает незаметно.

«Посетить гинеколога нужно, если женщина узнала о наступившей беременности. Врач поставит на учет, назначит обследование и график осмотров, будет регулярно наблюдать пациентку до самых родов и в первое время после. Кстати, если только планируете стать мамой в ближайшее время — это тоже повод записаться на прием», — объясняет врач.

Также стоит проконсультироваться с гинекологом перед началом половой жизни или в случае смены партнера: врач посоветует подходящий способ контрацепции, назначит анализы при подозрении на инфекции.

Обязательно нужно обратиться к врачу при сбоях менструального цикла, болях внизу живота, кровотечении и любых нетипичных выделениях из влагалища. Насторожить должны зуд и жжение, неприятный запах, дискомфорт при сексе и мочеиспускании. Нередко женщины до последнего игнорируют подобные симптомы либо стесняются их с кем-то обсуждать, но как раз-таки гинекологу можно доверить самые деликатные темы.

Как проходит осмотр?

Никто с порога не заставит раздеваться: первым делом врач побеседует с пациенткой. Выслушает жалобы, уточнит, когда были последние месячные, расспросит о менструальном цикле, половой жизни, количестве партнеров, способах контрацепции, беременностях и детях. Поинтересуется, есть ли гинекологические проблемы, перенесенные операции и наследственные заболевания.

«Только собрав анамнез, врач приступит к осмотру. Сначала осмотрит кожные покровы и лимфоузлы, прощупает молочные железы — нет ли уплотнений и деформаций. Затем пригласит на кресло», — добавила Наталья Владимировна.

Для внутреннего гинекологического осмотра используют специальное зеркало. Раздвижная конструкция из двух полукруглых створок раскрывается как птичий клюв — выглядит немного устрашающе, но на самом деле манипуляция не причиняет особого дискомфорта. При помощи зеркала доктор осматривает слизистую влагалища и шейку матки, в процессе берет мазок на флору и онкоцитологию. Дальше идет так называемый бимануальный осмотр, чтобы оценить строение и размеры матки, труб и яичников.

В дополнение к стандартному осмотру на кресле врач может провести УЗИ органов малого таза. Исследование выполняют лежа на кушетке, абдоминально (доктор водит датчиком по животу) или трансвагинально (датчик вводится во влагалище). В зависимости от способа пациентке предложат выпить воды, чтобы наполнить мочевой пузырь, или, напротив, сходить в туалет.

Если есть эрозия, подозрение на полипы или другие новообразования в шейке матки, доктор проведет кольпоскопию. Процедура проводится в гинекологическом кресле, слизистые осматривают с помощью специального увеличительного прибора, на участки наносят препараты йода. По ощущениям это примерно как осмотр с зеркалом, только занимает чуть больше времени.

Как подготовиться и что взять с собой?

Оптимально посещать гинеколога в первую неделю после окончания месячных. Если недавно принимали антибиотики — лучше планировать визит через полторы-две недели после лечения, иначе анализы на флору будут недостоверными.

Правила подготовки несложные:

● Накануне принять душ, с утра подмыться с привычным средством для интимной гигиены.

● Не стоит спринцеваться, пользоваться свечами, мазями или гелями.

● Лучше воздержаться от секса за сутки до приема.

● Одеться удобно, чтобы комфортно было раздеться до пояса снизу — для осмотра на кресле — и снять верх — для осмотра молочных желез.

● Делать глубокую депиляцию не обязательно — это не помешает осмотру.

С собой стоит взять медицинскую карточку, паспорт и полис. Если сдавали какие-то анализы, делали УЗИ — возьмите результаты на консультацию. В муниципальных поликлиниках также может потребоваться чистая пеленка или салфетка, одноразовые перчатки или даже то самое зеркало для осмотра — об этом обычно предупреждают в регистратуре.

Если наблюдаетесь в медицинском центре «Лотос», то ничего дополнительно нести не нужно. Разве что календарик или телефон с приложением, где отмечаете месячные.

Записаться на прием к гинекологу в Челябинске можно по телефону +7 (351) 220-00-03 или на сайте lotos74.ru.