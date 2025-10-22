Врач из Уфы назвала самый полезный для сердца и пищеварения фрукт

Он является богатейшим источником клетчатки и кальция

Инжир является одним из самых полезных фруктов для пищеварения и сердечно-сосудистой системы. Такое мнение в беседе с корреспондентом Башинформ.ру высказала медик из Уфы — главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алиса Мамаева.

Как пояснила специалист, инжир является богатейшим источником клетчатки, которая необходима для нормализации работы желудочно-кишечного тракта, предотвращения запоров и поддержания здоровой микрофлоры кишечника.

«Растворимая клетчатка помогает снижать уровень „плохого“ холестерина. А калий, который есть в свежих плодах инжира, помогает регулировать артериальное давление, противодействуя натрию», — отметила Алиса Мамаева.

Кроме того, врач обратила внимание на то, что инжир считается лидером среди фруктов по содержанию кальция, что делает его особенно полезным для поддержания плотности костной ткани.