Врач из Судана занял одну из топовых должностей в больнице Верхнеуральска

Хабиб Хатим возглавил хирургическое отделение районной клиники

Выходец из Судана Хабиб Хатим занял должность заведующего хирургическим отделением районной больницы в Верхнеуральске. Врача, который знает три языка (арабский, английский и русский), а также имеет большой стаж работы, переманили из южного региона России. До нас Хабиб Хатим работал в больнице Краснодара, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Мы почти месяц уговаривали Хабиба переехать к нам на Южный Урал. Звонили его прошлым работодателям. У доктора прекрасные характеристики. И сильное образование — он закончил Одесский медицинский вуз, там же прошел и ординатуру. Считаю, нам повезло с таким специалистом», — говорит главный врач районной больницы Верхнеуральска Наталья Кузякина.

По словам руководителя клиники, коллеги встретили доктора очень тепло. Да и пациенты отнеслись к нему позитивно.

Хабиб Хатим уже обустроился на новом месте. В Верхнеуральске ему очень нравится.

«Больница хорошая, здесь царит атмосфера добра и взаимопомощи. В плане работы — хорошие перспективы. Будем поднимать наше хирургическое отделение и качество медицинской помощи», — говорит сам Хабиб.

В России доктор работает с 2017 года. В Челябинскую область вместе с ним переехала его семья — жена и маленькая дочка.