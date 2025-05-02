Врач из Карталов рассказала о трендах в изготовлении современных десертов

Анастасия Сатарова сама выпекает их после работы по вечерам

Терапевт Карталинской больницы Анастасия Сатарова выбрала необычный способ отдыха от работы — по вечерам доктор выпекает пирожные и торты, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Искусству выпечки Анастасия начала учиться по роликам в интернете, а потом прошла специальные курсы онлайн, где кондитеров обучали не только искусству выпечки, но еще и продвижению в социальных сетях.

Сегодня доктор создает десерты для близких и на заказ.

«У южноуральцев в моде маленькие бенто-тортики, пирожное „Эскимо“, нежный японский десерт „Моти“, также пользуются популярностью капкейки и муссовые торты», — рассказала Анастасия.

При этом многие заказчики, по словам доктора, просят оформлять выпечку в стиле минимализма: в тренде велюровое покрытие, шоколадный декор в виде различных фигур, шаров и акриловые топперы.