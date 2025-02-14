Врач из Челябинской области была признана лучшим гастроэнтерологом страны 2024 года. Главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава РФ Владимир Ивашкин назвал Анастасию Долгушину специалистом года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.
Также Владимир Ивашкин высоко оценил доклад Анастасии на российском гастроэнтерологическом конгрессе. В нем приняли участие почти 1300 врачей, были представлены 207 научных докладов.
Анастасия Долгушина является главным внештатным гастроэнтерологом Челябинской области, работает заведующей кафедрой госпитальной терапии ЮУГМУ. В прошлому году она получила звание профессора, руководила первой Всероссийской олимпиадой по гастроэнтерологии для студентов и конференциями для врачей.