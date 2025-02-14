Врач из Челябинской области стала лучшим гастроэнтерологом России

Звания удостоилась Анастасия Долгушина

Врач из Челябинской области была признана лучшим гастроэнтерологом страны 2024 года. Главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава РФ Владимир Ивашкин назвал Анастасию Долгушину специалистом года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Также Владимир Ивашкин высоко оценил доклад Анастасии на российском гастроэнтерологическом конгрессе. В нем приняли участие почти 1300 врачей, были представлены 207 научных докладов.

Анастасия Долгушина является главным внештатным гастроэнтерологом Челябинской области, работает заведующей кафедрой госпитальной терапии ЮУГМУ. В прошлому году она получила звание профессора, руководила первой Всероссийской олимпиадой по гастроэнтерологии для студентов и конференциями для врачей.