Врач из Челябинска вошла в число лучших молодых онкологов страны

Наталья Глушанкова победила в конкурсе «Врач будущего»

Заведующая центром амбулаторной онкоурологии Челябинского регионального онкоцентра Наталья Глушанкова одержала победу во Всероссийском конкурсе «Врач будущего». Как сообщили в пресс-службе областного центра онкологии и ядерной медицины, специалист представила доклад в секции «Редкие опухоли». Конкурс проводило Российское общество онкоурологов, а всего было представлено 70 проектов в четырех номинациях из 14 городов РФ.

«На конкурс подала четыре клинических случая, которые по условиям проекта оформила в вордовском документе и анонимно. Заочный этап успешно прошли два проекта. По результатам народного голосования и экспертной оценки жюри в число из шести победителей вошел случай пациента с очень редкой патологией — карциномой урахуса»,— рассказывает Наталья Глушанкова.

Врач не только рассказала о случае из личной практики, но и представила сведения из канцер-регистра о других подобных ситуациях, связанных с этим диагнозом, а также поведала о тактиках лечения.

Доклад понравился коллегам, поэтому врачи из Санкт-Петербурга предложили Наталье написать совместную научную статью. Победителей «Врача будущего» наградили в Тюмени на Форуме молодых специалистов Российского общества онкоурологов. Принимать участие в нем могли практикующие врачи в возрасте до 40 лет.

Отметим, что в Челябинске в минувшем феврале заработал первый в регионе Центр амбулаторной онкоурологической помощи. Там оказывают помощь пациентам с раком почек, мочевого пузыря и предстательной железы, причем на вооружение взяли терапию, которая раньше не применялась в нашем регионе.