Врач из Челябинска рассказала, с какого возраста детям можно пить кофе

И какие правила следует соблюдать взрослым

Сегодня мир отмечает День уютной кофейни. На посиделки с чашечкой кофе время есть не у всех, но сам бодрящий напиток мы пьем постоянно. С какого возраста можно употреблять кофе и как правильно его пить, рассказала главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Ольга Агеева.

«Я вообще против, чтобы дети употребляли кофе. Большинство педиатров также считают, что детям до 5—7 лет кофе категорически не рекомендуется. В этом возрасте нервная система еще не сформирована и кофеин может вызвать повышенную возбудимость, нарушение сна, тревожность, раздражительность», — говорит Ольга Агеева.

Регулярно пить кофе, по словам медика, можно после 14—15 лет, когда гормональный фон стабилизируется, а организм становится более устойчивым к стимуляторам. Но даже в этом возрасте важно соблюдать меру: не более 1 чашки в день, желательно в первой половине дня.

Если ребенок все же пьет кофе, напиток должен быть некрепким. В качестве альтернативы врач советует выбирать цикорий или растворимый кофе, где кофеина меньше, чем в зерновом. Добавление молока или сливок смягчит воздействие кофе на организм. При этом от сиропа и сахара стоит отказаться, чтобы не повышать калорийность напитка, а также риск ожирения и кариеса.

«В автоматах часто продаются не только кофе, но и другие продукты, например горячий шоколад. Он может быть более безопасным вариантом для детей, чем кофе, но тоже требует осторожности», — замечает Ольга Агеева.

Дело в том, что в автоматах используют специальный шоколад для вендинга — хорошо растворимый, с мелкой фракцией. И в него часто добавляют сахар и другие ингредиенты, которые повышают калорийность напитка.

Медик подтвердила, что кофе бодрит, улучшает настроение, повышает физическую выносливость и тонус сосудов, стимулирует умственную деятельность. Но напомнила, что для поддержания энергии и концентрации важнее здоровый сон, сбалансированное питание, физическая активность и достаточное употребление воды, а не кофеин.

Как правильно пить кофе





1. Пейте больше 3—4 чашек в день и лучше в первой половине дня. Последнюю чашку опустошайте не позже 15:00. Особенно если у вас есть трудности с засыпанием из-за стрессов, многозадачности и тому подобных проблем современности.

2. Не пейте кофе натощак и не заменяйте им завтрак. Крепкий кофе, особенно эспрессо, обладает раздражающим действием на слизистую желудочно-кишечного тракта и может привести к обострению гастрита и язве.

3. Запивайте крепкий кофе водой. Это поможет компенсировать потерю воды в организме и «очистить» вкусовые рецепторы.

4. Помните о лишних калориях. Сам по себе кофе практически не имеет калорий, но стоит добавить сливки, сироп или сахар, и картина сразу меняется. Например, в чашке капучино — уже 200—300 килокалорий, так что, если следите за весом, пить такой кофе часто не стоит.

5. Вместо наполнителя добавляйте специи. В кофе можно добавлять любые специи, которые нравятся. Самый популярный вариант — корица — содержит много антиоксидантов, стимулирует обменные процессы в организме, а также способна немного «сгладить» горечь напитка, тогда можно будет обойтись без добавления сахара. Смело можно добавлять в кофе гвоздику, острый молотый перец, кардамон, имбирь или ваниль.