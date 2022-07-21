Врач из Челябинска рассказала, как найти опасный ген для сердца и сосудов

Какие обследования, кроме ЭКГ, помогут вовремя сохранить здоровье

По статистике, почти 60% людей умирает из-за проблем с сердцем и сосудами. Хотя по сравнению с раком или ВИЧ повышение давления и покалывание в груди порой кажется безобидным, именно сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди других причин смертности в мире. Как защитить себя от инфарктов, инсультов и тромбозов, рассказала врач-терапевт, кардиолог МЦ «Лотос» Диана Гильманшина.

«Есть две группы причин развития заболеваний сердца: немодифицируемые, к которым относятся наследственность, пол, возраст пациента, которые мы не можем изменить, и модифицируемые. На последние реально повлиять, это избыточный вес, малоподвижный образ жизни, стрессы, курение, ожирение, переедание, приводящее к избыточному весу и развитию сахарного диабета. Очень часто случается, что человек не всегда ориентирован в своем сердечно-сосудистом статусе, то есть попросту не знает, что у него повышенное давление или есть наследственная предрасположенность», — говорит Диана Гильманшина.

КАК УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ

Большинство сердечно-сосудистых заболеваний передаются по наследству. В качестве примера врач привела гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов сердца, склонность к инфарктам, инсультам, повышению уровня холестеринов. Но и не всегда у людей с наследственной предрасположенностью бывают клинические проявления болезни.

Чтобы оценить свои риски, нужно собрать семейный анамнез и выяснить, были ли у ближайших родственников инсульты, инфаркты, внезапные смерти, повышение давления, поражения сосудов или тромбозы.

«Самый верный вариант — пойти на прием к врачу. Если собранного анамнеза будет недостаточно, или же при наличии наследственности нет клинических проявлений, или просто вы считаете, что у вас нет предрасположенности, то врач может вам предложить пройти генетическое обследование. Для этого берут кровь из вены или мазок с внутренней стороны щеки и изучают изменения в определенных генах, которые могут вызывать сердечное заболевание. Такие анализы сдаются один раз в жизни», — объяснила Диана Гильманшина.

Если тест подтвердил высокий риск наследственного заболевания, например тромбоза или ишемической болезни сердца, это еще не приговор. Не всегда при наличии генетики у человека может развиться то или иное заболевание. Здесь большую роль играют как раз те модифицируемые факторы риска развития заболевания.

Врач-кардиолог всегда в первую очередь даст рекомендации по изменению образа жизни — больше спать, меньше стрессовать, изменить свой рацион питания, увеличить двигательную активность и обязательно бросить курить. Также врач назначит дополнительные инструментальные и лабораторные исследования. И если будет необходимость — медикаментозную терапию.

КАК ПРОВЕРИТЬ СЕРДЦЕ, КРОМЕ ЭКГ?

Один из важных показателей — давление. Его часто называют «тихим убийцей», потому что оно не всегда дает о себе знать. Чтобы удостовериться, что все в порядке, нужно измерять показатели дома и на работе. Врач отмечает, что они могут отличаться.

«Обязательно нужно знать и контролировать свой уровень холестерина. Причем только этот показатель не несет ценной информации. Показательной будет развернутая липидограмма, она позволяет посмотреть липиды низкой и высокой плотности, их соотношение. В народе это называют „плохим“ и „хорошим“ холестерином. Высокий уровень „плохого“ холестерина говорит о риске сердечных заболеваний и инсульта», — продолжает Диана Гильманшина.

Обычно врач назначает этот анализ в комплексе с общим анализом крови, биохимическими анализами крови, оценивающими работу печени и почек. Обязательным является контроль уровня сахара крови и инсулина, гормонов щитовидной железы, контроль показателей свертывающей системы крови и обследование на анемию.

Из инструментальных обследований обычно проводится кардиограмма, ЭХО-КГ и УЗДГ сосудов шеи (ультразвуковой доплер показывает толщину сосудистой стенки, наличие бляшек). Некоторым пациентам рекомендуется сделать также суточное мониторирование ЭКГ.

По словам Дианы Гильманшиной, достаточно просто более внимательно относиться к своему здоровью и приходить к врачу не только когда что-то сломалось, а именно для предотвращения этих ситуаций.

«Не существует в организме человека органа, который работает автономно только сам для себя. Весь наш организм — большая одна система, работающая на одно общее дело: здоровое функционирование человека. А профилактические визиты к врачу — это залог продолжительной и качественной жизни», — резюмировала специалист.

Добавим, что в медицинском центре «ЛОТОС» используется комплексный подход в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. При необходимости привлекаются смежные специалисты. Записаться на прием можно по телефону +7 (351) 220-00-03 или на сайте lotos74.ru, «ВКонтакте» и Телеграм.