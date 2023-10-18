Врач из Челябинска признана лучшим молодым ученым страны среди онкоурологов

Наталья Глушанкова работает в Челябинском областном онкоцентре

Российское общество урологов назвало имена лучших молодых ученых страны по результатам участия в проектах общества в 2023 году. Среди четырех победителей — врач-онкоуролог Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Наталья Глушанкова, сообщает пресс-служба клиники.

«По итогам 2023 года звания „Молодой ученый года — 2023“ удостоились четыре специалиста. Меня отметили за умение не считаться с барьерами и достигать поставленные цели», — говорит Наталья Глушанкова.

Награждение прошло на XVIII Международном конгрессе Российского общества онкоурологов в Москве.

Ранее Наталья Глушанкова стала победителем программы поддержки развития молодых специалистов «Врач будущего» Российского общества онкоурологов в секции «Редкие опухоли». Тогда челябинский доктор представила в Москве свой опыт лечения пациента с очень редкой патологией — карциномой урахуса.