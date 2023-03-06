Врач из Челябинска придумал жгут для спасения раненых солдат

Свои приспособления Игорь Шворак уже отправил на передовую

Врач из Челябинска Игорь Шворак придумал жгут, которым можно остановить кровотечение за считаные секунды. Медик считает, что такое изделие необходимо на передовой, чтобы бойцы не погибли после глубоких ранений конечностей.

Принцип действия жгута понятен даже ребенку: рану пережимают выше разрыва сдавливающей повязкой — кровотечение после этого должно остановиться. Но накладывать жгут с нуля, а тем более самому себе — дело не быстрое. Игорь Шворак придумал устройство, которое останавливает кровь за 10 секунд.

«На своем курсе первой помощи пострадавшим я рассказываю, как быстро из подручных средств сделать жгут. Например, обмотать руку куском материи, вставить палочку или ручку и крутить, затягивая повязку. Проблема в том, что погибнуть от потери крови, если задета бедренная артерия, человек может за 30 секунд. Наложить жгут быстрее не получается. Если боец пытается помочь себе сам, наложить жгут еще тяжелее. Придуманный мною жгут можно затянуть моментально, даже одной рукой»,

— рассказал ИА «Первое областное» Игорь Шворак.

Челябинец предлагает раздавать бойцам жгуты постоянного ношения. Это устройства, которые человек надевает поверх одежды как амуницию. Жгуты для ног крепятся за ремень, жгуты для рук — на центральную лямку позади шеи, как детские варежки. По словам доктора, движению они не мешают.

При ранении бойцу не нужно ничего доставать, достаточно несколько раз прокрутить рычажок и закрепить его положение — кровь остановится.

Дома на швейной машинке челябинец уже сшил около 400 жгутов — 100 комплектов. Все это Игорь Шворак отнес в пункты сбора гуманитарной помощи для Донбасса. К жгутам врач приложил ссылки на видео, где объясняет, как пользоваться жгутами постоянного ношения.

«К сожалению, обратной связи с передовой пока не было. Поэтому я решил обратиться к журналистам. Если жгуты заинтересуют наших военных, можно наладить их производство в цехах, где сегодня шьют вещи для СВО. Я уверен, таких жгутов нужно много»,

— говорит Игорь Шворак.

