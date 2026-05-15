Врач-флеболог и зампред гипермаркета: кто в Челябинске зарабатывает от 150 тысяч рублей

Аналитики SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии мая и выяснил, какие специалисты в Челябинске могут претендовать на самые высокие зарплаты.

В мае лидером по уровню дохода в городе стала вакансия врача — хирурга-флеболога. Кандидату необходимо высшее медицинское образование и действующий сертификат специалиста. Работодатель предлагает зарплату от 150 000 рублей, а также релокационный пакет, повышение квалификации, обучение лазерной хирургии и УЗИ.

На втором месте — заместитель директора гипермаркета.

Такой специалист может рассчитывать на 120 000 рублей в месяц. В пакет бонусов входят компенсация питания, ДМС и квартальные премии.

Третью строчку занял стоматолог-терапевт.

Ему готовы платить от 100 000 рублей с предоставлением релокационного пакета.

Кроме того, в топ лучших предложений Челябинска также попали:

врач стоматолог-ортодонт — от 100 000 рублей,

менеджер на ресепшен — от 100 000 рублей.

В целом по городу в рейтинг самых привлекательных вакансий мая вошли предложения в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также для квалифицированных рабочих и водителей.

Отметим, что, по данным SuperJob, врачи оказались в топе зарплатных предложений практически во всех крупных российских городах — от Москвы до Владивостока.