Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии мая и выяснил, какие специалисты в Челябинске могут претендовать на самые высокие зарплаты.
В мае лидером по уровню дохода в городе стала вакансия врача — хирурга-флеболога. Кандидату необходимо высшее медицинское образование и действующий сертификат специалиста. Работодатель предлагает зарплату от 150 000 рублей, а также релокационный пакет, повышение квалификации, обучение лазерной хирургии и УЗИ.
На втором месте — заместитель директора гипермаркета.
Такой специалист может рассчитывать на 120 000 рублей в месяц. В пакет бонусов входят компенсация питания, ДМС и квартальные премии.
Третью строчку занял стоматолог-терапевт.
Ему готовы платить от 100 000 рублей с предоставлением релокационного пакета.
Кроме того, в топ лучших предложений Челябинска также попали:
врач стоматолог-ортодонт — от 100 000 рублей,
менеджер на ресепшен — от 100 000 рублей.
В целом по городу в рейтинг самых привлекательных вакансий мая вошли предложения в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также для квалифицированных рабочих и водителей.
Отметим, что, по данным SuperJob, врачи оказались в топе зарплатных предложений практически во всех крупных российских городах — от Москвы до Владивостока.