Врач-диагност из Магнитогорска назвала анализ, который спасает жизнь

Доктор советует женщинам сдавать его каждый год

Среди различных видов рака у женщин самый распространенный — рак шейки матки. Поставить этот диагноз на ранней стадии, а порой и заподозрить проблему до развития онкологии помогает простой диагноз, который делают в консультации. Что это за анализ, рассказала врач клинической лабораторной диагностики Центра охраны материнства и детства города Магнитогорска Зинаида Евстигнеева.

«Предупредить развитие рака помогает простой мазок на цитологию. Этот анализ доктор берет во время визита женщины в смотровой кабинет. А потом мы, врачи-лаборанты, с помощью микроскопа ищем атипичные клетки — самые начальные признаки рака: дисплазии и гиперплазии. Это „предраковые“ состояния», — говорит Зинаида Евстигнеева.

Также в лаборатории выявляют воспалительные процессы, кератозы, бактериальные вагинозы, которые также ведут к развитию атипичных клеток.

Поэтому сдавать мазок на цитологическое исследование всем женщинам старше 18 лет необходимо один раз в год. Это можно сделать в смотровом кабинете поликлиники, а также при посещении женской консультации.

Ранее медики рассказали, что год кормления грудью на 7% снижает риск развития рака груди — в прошлом году в Челябинской области было почти две тысячи свежих случаев этого заболевания.