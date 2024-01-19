«Возвращение»: для бойцов СВО с тяжелыми ранениями разработана комплексная программа реабилитации

Менее чем за год Фонд «Защитники Отечества» вывез с передовой около сотни человек

Для бойцов, получивших тяжелые ранения в зоне спецоперации, разработана программа «Возвращение», в рамках которой военнослужащих вывозят с передовой и в короткие сроки ставят на ноги. Об опыте комплексной реабилитации воинов узнали участники II Всероссийского форума ветеранов СВО «Вместе победим», около 400 ветеранов боевых действий из 89 регионов страны.

Как сообщает Центр управления регионами, меньше чем за год совместными усилиями Фонда «Защитники Отечества» и Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии с передовой удалось вывезти около сотни бойцов, многие из которых получили тяжелые повреждения мозга и были в коме.

По словам председателя Фонда Анны Цивилевой, чтобы вернуть пострадавших к жизни, медики проделали большую работу. Эффективные практики сочетания протезирования, медицинской и социальной реабилитации, которые применяют медики, помогают военным восстановиться быстрее.

«Я лично общалась с этими ребятами, сегодня у них есть все возможности для возвращения к полноценной жизни», — подчеркнула Анна Цивилева.

Своими историями поделились на форуме и сами герои СВО, которые уже прошли программу реабилитации. Так, ветеран боевых действий Алексей получил на передовой травму, казалось бы, несовместимую с жизнью. Осколок от снаряда попал мужчине в мозг, с передовой медики увезли его в коматозном состоянии. Для восстановления ему потребовалось около 6—8 недель.

«Вместе с врачами и специалистами мы занимались с самого утра и до позднего вечера. После реабилитации я хорошо себя чувствую и готов вернуться назад в зону СВО, чтобы выполнять задачи», — вспоминает боец.

Сейчас бригады медиков по программе «Возвращение» организованы в формате стационарных и эвакуационных подразделений. Врачи работают на базе опорных больниц в Луганске и Ростове-на-Дону. Также большое количество специалистов помогают раненым непосредственно на линии соприкосновения.

Напомним, филиалы Фонда «Защитники Отчества» по инициативе президента России Владимира Путина были созданы во всех регионах страны. В Челябинской области социальные координаторы активно помогают бойцам и их семьям в любых вопросах.Так, недавно специалисты помогли в получении удостоверения ветерана боевых действий отцу-одиночке, демобилизованному после трагической смерти супруги.

Обратиться в филиал Фонда «Защитники Отечества» можно по адресу: Университетская Набережная, 123; в группе «ВКонтакте» или чат-боте филиала в «Телеграме».