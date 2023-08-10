Возрожденный спиральный мост в Бакале остеклят для пешеходов

Движение по путепроводу должны открыть осенью

Новый вариант знаменитого моста-«фигушки» в Бакале станет значительно удобнее для пешеходов по сравнению с предшественником. На днях строители приступили к остеклению лестничных маршей на путепроводе, а также начали асфальтирование ведущих к ним дорожек. Об этом Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе администрации Саткинского района.

Напомним, что соединяющий верхнюю и нижнюю часть города путепровод имеет спиральный съезд. Благодаря своей необычной конфигурации сооружение стало достопримечательностью и визитной карточкой города. Правда, старый мост из-за ветхости пришлось снести еще 15 лет назад, но с 2021 года по решению губернатора Алексея Текслера строится его двойник, только лучше.

Конструкция моста предусматривает два лестничных подъема по обеим сторонам. В предыдущем варианте они были открытыми, а в версии 2.0 их остеклят со всех сторон для защиты пешеходов от ветра и осадков. Судя по фотографиям, работы уже почти завершены.

Напомним, что возрождением знаменитого моста за 384,4 миллиона рублей занимается уфимская компания «Уралмостострой». По графику объект должны сдать в октябре нынешнего года. Но работы идут с опережением графика, так что его могут открыть раньше.