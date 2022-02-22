Возможный приезд беженцев из Донбасса не отразится на жителях Челябинской области

Первый вице-губернатор Ирина Гехт заверила южноуральцев, что предназначенные под ПВР дома отдыха будут работать в прежнем режиме

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт выступила с разъяснением по поводу ситуации с возможным прибытием в регион беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Как рассказала Ирина Альфредовна Первому областному информагентству, как минимум до конца недели эвакуированные на Южный Урал не прибудут.



«Мы были первым регионом, кто заявил о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, и вся подготовительная работа уже началась с того момента. Готовились пункты временного размещения и прорабатывались вопросы с муниципалитетами, отрабатывалась логистика совместно с железной дорогой и МЧС. На сегодняшний день у нас нет понимания, что в ближайшее время к нам приедут беженцы, поскольку они все-таки размещаются в близлежащих регионах к Ростову — это Волгоград, Нижний Новгород, Московская область. Мы пока никого не ждем, но со своей стороны проделали всю работу, есть готовность пунктов временного размещения. Мы их не называем для того, чтобы не создавать лишнего ажиотажа», — заявила Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор также заверила, что даже в случае прибытия беженцев никаких переселений и других сбоев в работе социальных учреждений области не случится: дети-сироты останутся в своих интернатах, отдыхающие продолжат пользоваться услугами санаториев и баз отдыха Челябинской области.

«На сегодняшний день ситуация достаточно спокойная и стабильная. До конца недели, по нашим данным, мы никого не ждем», — уточнила Ирина Гехт.

Напомним, в Челябинской области создан оперативный штаб по работе с беженцами под руководством губернатора Алексея Текслера. Муниципалитеты, в которых организованы пункты временного размещения, получат компенсации из областного бюджета.