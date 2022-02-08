«Возможно, это моя миссия» — журналист Павел Верстов рассказывает об онкоблоге, своих открытиях и наблюдениях

Магнитогорец ведет канал на YouTube, где откровенно говорит о раке

Павел Верстов прославил свою фамилию в информационном пространстве Южного Урала, создав 13 лет назад новостной сайт. До этого журналист 20 лет работал в печатных изданиях. Его Verstov.info дал возможность читателям высказывать свою точку зрения на события в Магнитогорске и всей Челябинской области. Сегодня Павел Верстов ведет канал на YouTube, где практически каждый день рассказывает о течении своего онкологического заболевания. О том, почему он решил сделать блог из своей истории, и о диагнозе, о котором не принято распространяться, и почему важно посмотреть этот канал и тем, кому кажется, что эта болезнь никогда их не затронет, — Павел Верстов поведал в эксклюзивном интервью для информагентства «Первое областное».

«Это и есть моя настоящая фамилия»

— Павел Борисович, расскажите о себе. Кто вы — журналист, общественник, депутат…

— Если вкратце о себе, то родился и вырос в Магнитогорске. В старших классах 20-й школы (а у нас был класс с литературным уклоном) увлекся написанием заметок в местную газету «Магнитогорский рабочий». Тогда это была единственная массовая городская газета с огромным 120-тысячным тиражом. И публиковаться в ней было очень престижно. Вот я и увлекся. Да так, что до сих пор остановиться не могу. В молодости мной руководили азарт и тщеславие, сейчас — профессиональные навыки и энергия, которую невозможно остановить. Даже теперь, во время серьезного лечения, меня не отпускает желание писать: в мозгах постоянно свербят новые идеи и мысли, руки чешутся…

Кстати, иногда спрашивают, какая у меня настоящая фамилия, так как Верстов — уж очень похожа на псевдоним. Но нет. Это и есть моя настоящая фамилия. Мой дед с такой фамилией не вернулся с войны, а отец и мама под такой фамилией прожили всю совместную жизнь до глубокой старости. Сейчас их, к сожалению, нет. Но они дали мне в этой жизни все: и хорошее воспитание, и образование, и поддержку, и теплую родительскую любовь, которую я теперь передаю своим сыновьям.

И еще. Вы упомянули мое депутатство. Так я, слава Богу, уже два года как сложил депутатские полномочия. Сейчас эта работа не для меня. Я много времени уделяю лечению. А интересы избирателей нельзя представлять по остаточному принципу.





— «Верстов. Инфо» — ваше детище. Расскажите, как это — быть директором Магнитогорского информационного агентства.

— Это очень здорово и очень ответственно. В 2006 году у меня закончился контракт с местной газетой «Диалог», где я работал главным редактором. Скажу честно, сил и нервов работать по найму не оставалось: ответственность высокая; зарплата хорошая, но удовольствия выполнять чужие «хотелки» уже не было. И я решил поработать на себя.

Два года ушло на формирование идеи и вынашивание определенных планов, а 1 августа 2008 года заработал мой собственный сайт, который мы решили персонифицировать, чтобы лучше приблизиться к аудитории, как говорится, посмотреть ей в глаза. Поэтому мы назвали его Verstov.info, а не Maginfag.ru, как я планировал поначалу.

Это был период активного развития информационного пространства, который я чувствовал, поэтому решил, что Магнитогорск достоин собственного информагентства. Многие коллеги открыто говорили, что идея с созданием агентства провальная, так как этих информагентств вокруг полным-полно. В том же Челябинске их несколько штук. А на таком мелком уровне, как отдельно взятый Магнитогорск, они и не нужны.

Однако время было выбрано очень «удачное»: уже осенью 2008 года по нашей стране, как и по всей планете, рубанул жесткий экономический кризис, и люди в поисках ответов на свои вопросы потянулись к независимым информационным источникам. Благо у меня на сайте можно не только прочитать самые актуальные новости, но и обсудить их, посмаковать, поспорить и даже поругаться в комментариях — в общем, получить и ответы на вопросы, и яркие эмоции, за которыми люди нередко заходят в интернет.

В итоге мы уже 14-й год в режиме 24/7 даем своим читателям пищу для ума, и читатели благодарно остаются с нами. И даже мое тяжелое заболевание не стало причиной для снижения оборотов. За эти годы в редакции появились настоящие профессиональные журналисты, которые знают, что делать, если меня нет рядом, и делают свою работу качественно, за что я им очень благодарен, — они подхватили мое дело и прекрасно с ним справляются. Несмотря на диагноз, я очень счастливый человек, так как мне не надо ходить на работу через силу и с нетерпением ждать пятницу. К тому же у меня очень любящая и любимая семья, которая поддерживает меня в любой ситуации. Так что мне грех жаловаться на судьбу.





«Я планирую дожить до ремиссии и выздороветь»

— Павел Борисович, эти слова вы произнесли в своем трейлере к онкоблогу. Как пришла идея его начать? Более того, вы открыли во «ВКонтакте» сообщество для тех, кто желает получить ответы на вопросы по онкологии и научиться жить при раковом диагнозе. Что это — отголоски профессии и желание рассказать то, что знаешь, или отдушина, прежде всего, для себя, способ отвлечься?

— Вы абсолютно точно перечислили все причины для такого моего «блогерства». Мне даже добавить нечего. Все так и есть. В мае 2019 года я получил диагноз. Разумеется, он стал для меня, как и для любого другого онкологического пациента, громом среди ясного неба. Мы все вроде бы понимаем, что это за болезнь, и от души сочувствуем людям, которым она досталась. Но никогда даже представить себе не можем, что рак может постучаться и в нашу дверь.

Этот гром долго не затихал, а только усиливался: сначала врачи сообщили о раке, потом сказали, что он настолько распространился в тканях, что уже неоперабелен, потом выяснилось, что метастазы уже поселились в отдаленных органах, то есть мне поставили 4-ю терминальную стадию и сразу же для большей убедительности выдали мне 1-ю группу инвалидности — даже хлопотать об этом не пришлось. По логике врачей, мне оставалось только химиотерапией сдерживать наступление рака, чтобы продлить себе жизнь хотя бы на несколько месяцев. Каждые несколько дней по мере обследования на меня обрушивались новости одна другой страшнее, которые не давали мне даже опомниться: хоть бегом беги в ритуальную компанию и примеряй на себя ящик…

Это было и страшно, и странно. Я понимал, что надо быстрее заканчивать свои дела, потому что со дня на день я слягу и уже не успею завершить ничего начатого.





Но моя профессия все-таки сделала из меня за эти многие годы бойца, и я нашел в себе силы для сопротивления надвигающемуся концу. Поэтому поехал в Москву, с большим трудом выискал врача, который умеет оперировать даже такие «неоперабельные» опухоли, невероятными усилиями и с помощью небывалой удачи смог уговорить его на операцию, которую он сделал виртуозно. Конечно, рак на 4-й стадии вылечить полностью невозможно, метастазы уже угрожающе разлетелись по организму, но сопротивляться этому можно и нужно. Дальше было еще две тяжелые операции и 46 курсов химии.

Сейчас готовлюсь к очередной резекции печени. Слава Богу, эти высокотехнологичные операции можно делать в московских федеральных клиниках бесплатно — по полису ОМС. И вот, пока я приходил в себя в больничных палатах, я пообщался со своим старым другом, режиссером-кинодокументалистом и очень просветленным человеком Виктором Трофимовым. Вот и мне он просто по-дружески посоветовал не сдаваться, а обзавестись блогом на YouTube, куда можно регулярно выкладывать свои мысли о раке, а то, может быть, и делиться опытом с такими же пациентами. Вопрос не стоял ни о монетизации, ни о популярности и продвижении в интернете. Речь шла исключительно о собственной психотерапии.

Но когда на моем канале начали появляться подписчики, то я стал обсуждать с ними некоторые нюансы лечения и выздоровления.

К сожалению, врачи настолько загружены работой, что они и лечить-то успевают едва-едва, а поговорить и обсудить какие-то глубинные моменты заболеваний вообще не хотят. Поэтому пациенты часто тянутся за опытом и за какими-то лайфхаками к таким же пациентам, только успешным — тем, которые имеют позитивный опыт выживания.

Разумеется, в работе над онкоблогом мне очень помогла моя профессия: я стараюсь делать свои выпуски, во-первых, регулярными, во-вторых, короткими — на 4—6 минут, в-третьих, полезными, чтобы каждый мог что-то почерпнуть. Разумеется, все эти нюансы — из опыта журналистской работы. Так что мне удобно и привычно этим заниматься. Для того чтобы зрителям было интересно, я закончил курсы видеомонтажа. Сейчас я выкладываю свои видеосюжеты на YouTube и копирую полезные ссылки на онкологические темы в небольшой группе ВК. Это меня нисколько не утомляет, но помогает чувствовать себя востребованным. Возможно, это моя миссия. И пока я ее тяну, меня Создатель не станет призывать к себе.





— Ролики выходят довольно часто, сейчас их уже более 800. Каково это — практически каждый день рассказывать о своем состоянии, настроении, планах?

— Это очень увлекательно и интересно. Мы с моими подписчиками всегда на позитиве. Это, пожалуй, сильно отличает мой онкоблог от многих других. Считается, что такое серьезное заболевание не терпит легкого подхода к своему освещению. А у нас со зрителями и комментаторами это неплохо получается. Многим недавно заболевшим необходимо прописывать вместе с лечением и психологическую реабилитацию при помощи подписок на такие вот каналы. Люди должны знать, что в онкологии жизнь на уровне диагноза не заканчивается. Это первое. А второе — они должны знать, что существует много вариантов лечения и нельзя ограничиваться назначениями только одного онколога, к которому вас отправили в рандомном порядке и которому, возможно, дела до вас нет. Разумеется, мы не назначаем лечения и не занимаемся самолечением, но подсказать специалистов или какие-то новые формы медицинских манипуляций вполне можем. Потому что врачи никаких лайфхаков не подскажут, а мы, онкопациенты с опытом лечения, — запросто…

— Есть ли у вас уже пул постоянной аудитории? Что люди пишут вам в комментариях?

— Всего подписчиков на моем канале сейчас почти 1700 человек. Каждый видеоролик имеет в среднем порядка 600 просмотров. Я полагаю, что это и есть костяк аудитории. Порядка 40—50 человек из них регулярно высказываются в комментариях к видео. Я всегда призываю зрителей не только смотреть сам сюжет, но и читать комментарии, так как там бывают очень хорошие и полезные советы. А вообще в комментариях самое распространенное — это пожелания здоровья. Люди могут каждый день желать друг другу здоровья и получать такие же пожелания в ответ. Это выстраивает определенный энергетический посыл. Мы искренне верим и имеем этому большое количество доказательств, что мысли материальны, через них передается тот самый психологический импульс, та самая психосоматика, которая может сработать как в минус, так и в плюс…

Пожелать здоровья несложно, но благодаря массе таких пожеланий формируется определенный эгрегор, который помогает нам становиться крепче и здоровее. Удивительно, насколько разная аудитория комментирует новости на сайте Verstov.info и в онкоблоге. На сайте это здоровые, но преимущественно раздраженные и нервные люди, часто готовые к оскорблениям и скандалам… А в блоге в основном это больные, но очень добрые и позитивные люди, с удовольствием желающие друг другу только добра и радости.





«Сколько мне осталось?»

— Вы столкнулись с серьезным заболеванием. Как, по-вашему, выстроена наша система борьбы с онкологией? Расскажите о взгляде изнутри — сложности, проблемы пациентов и врачей.

— Вообще, надо отдать должное нашему государству — за последние несколько лет, благодаря федеральным программам в сферах демографии и здравоохранения, стали выделяться миллиарды денег на борьбу с онкологическими заболеваниями, и это уже дает результат: в стране значительно вырос уровень мастерства российских онкологов, которые перестали уступать европейским и американским докторам, произошло серьезное техническое перевооружение российских клиник, теперь они тоже оснащены не хуже, чем в Израиле или в той же Германии. Но, к сожалению, это все происходит в основном в столичных городах — в Москве и Санкт-Петербурге. До провинциальных городов этот прорыв пока не дошел. У нас в регионах работают очень добросовестные и опытные врачи, но им, к сожалению, сложно конкурировать со своими коллегами, работающими в федеральных клиниках. Слава Богу, что наше законодательство позволяет пациентам из регионов получать высокотехнологичную помощь в федеральных центрах Москвы и Питера по полисам ОМС. Поэтому по таким сложным случаям, как у меня, всегда есть вариант получения помощи на более высоком уровне. Пользуясь этой возможностью, я регулярно консультируюсь с врачами федерального онкоцентра имени Блохина в Москве, там же и оперируюсь в случае необходимости. Но основное лечение по химиотерапии получаю в достаточно комфортных условиях областного онкодиспансера № 2 в Магнитогорске.

— Павел Борисович, вы не скрываете, что у вас произошла переоценка ценностей и вы по-новому взглянули на жизнь. Поделитесь своими инсайдами.

— Когда человек стоит на краю обрыва и сам не знает, по какую сторону этого края окажется завтра, переоценка ценностей возникает автоматически. Я имею в виду переоценку таких понятий, как «дружба», «страх смерти», «духовное развитие», «планы на жизнь», и многих других.

В первые дни ощущаешь страх и отчаяние. Я не знаю ни одного онкопациента, который в день получения диагноза не спросил бы у Высших сил, за что ему ЭТО? И еще не знаю ни одного пациента, который не спросил бы своего лечащего врача: «Сколько мне осталось?»

Мне повезло, мне досталась в клинике имени Сеченова лечащий врач с чувством юмора. Она сначала огорошила меня 4-й стадией и отдаленными метастазами, грустно сообщив, что ей меня «нечем порадовать», а потом, когда услышала от меня этот дурацкий вопрос, округлила глаза, замахала руками и очень артистично произнесла: «О Боже. Нет, только не в мою смену!!!» Это была шутка на грани фола, но меня она приободрила, я вдруг понял, что все не настолько плохо и что у меня еще есть время. Ну а дальше постепенно все онкопациенты приходят в себя, у всех наступает период принятия, и привыкаем с этим жить. Как бы это пафосно ни звучало, но в такой ситуации привыкаешь не бояться смерти.

Поначалу, когда диагноз только поставили, мне казалось, что лечение будет стоить бешеных денег (это миф, но прежде чем его разоблачишь, довольно много времени проходит), поэтому я составил список из своих знакомых довольно состоятельных людей, которые теоретически могли мне помочь материально. Я не просил у них безвозмездную материальную помощь, я просил одолжить мне столько, сколько не жалко, чтобы позже, когда вылечусь, я мог бы им либо отдать деньги, либо отработать рекламными услугами.

Я был уверен, что для них это необременительная просьба, а раз они все ободряюще говорят «Держись» и «Можешь на меня рассчитывать», то это дает мне право обратиться к ним за помощью в тяжелый момент. И я обратился. Ну, знаете, это те самые бизнесмены, которые всегда говорят, что ты им очень дорог, обнимают при встрече, долго трясут руку и уверяют в искренней любви и уважении. Так вот из этих 20 человек только один, извинившись, отказал сразу же, по телефону, он сказал, что сейчас не имеет возможности помочь. Остальные 19 человек пообещали обязательно подумать и непременно перезвонить и помочь по мере сил и возможностей. Так вот ни один (!!!) не перезвонил.

Зато совершенно неожиданно помогли два человека, которых я не считал состоятельными бизнесменами и не обращался к ним за помощью. Я был очень удивлен таким случайным открытием: оказывается, почти никому нет дела до тебя из тех, кто красиво говорит о взаимопомощи, называет тебя «братом» и просит «держаться». Но совершенно неожиданно с лучшей стороны по отношению к тебе раскрываются люди, на которых ты даже и не думал рассчитывать. А вообще в этой ситуации, как бы это горько ни звучало, но спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И только такие же, как ты, бедолаги-пациенты готовы помочь искренне и по существу. Вообще, друзья, благодаря болезни, как-то сразу разделились на настоящих и ненастоящих: одни действительно готовы тебя возить по больницам, сопровождать в трудной ситуации, печь тебе пирожки и стирать тебе одежду, а другие резко замолчали и не отсвечивают — полагаю, что терпеливо ждут сообщения о похоронах.

Конечно, совсем иначе смотришь уже на заботу о своей душе. Раньше казалось, что грешить можно, всегда успеешь отмолиться. Сейчас уже стараешься не идти против совести — времени на исправление ситуации может не хватить. Сам я не религиозный человек, но чувствую, что душу надо держать в добре и чистоте.

Неизбежно вместе с диагнозом меняется и отношение к будущей жизни. Многие из нас привыкли строить планы на много лет вперед. А как их строить, если не знаешь, что с тобой будет уже через пару месяцев? Приходится обходиться «короткими перебежками», и это очень непривычно и тяжело.

Вообще вся жизнь меняется вместе с раковым диагнозом, когда вдруг осознаешь, что старость тебе не светит. И это осознание сильно ломает многих людей. Некоторых эта мысль буквально парализует — они не в состоянии цепляться за жизнь и свое здоровье. Поверьте, это очень больно и тяжело — бороться за жизнь и лечиться. Легче сдаться и плыть по течению. Но кто решил еще пожить, тому приходится карабкаться сквозь боль, и им зачастую удается продлить свою жизнь на годы. Мы с единомышленниками на моем канале в YouTube эти порывы к жизни очень приветствуем и даем много советов, как этого добиться.

Вы не спрашивали у меня совета о том, как избежать рака. Но я все-таки его скажу. Говорят, что рак есть у всех, но не все до него доживают. Пожалуй, это правда.

И чтобы рак не стал вашей реальностью, надо всего лишь чаще обследоваться на его наличие. Даже поймать рак на двух первых стадиях — это очень большая удача.

На таком раннем проявлении опухоли отечественная онкология научилась локализовывать рак очень успешно. Поэтому, если хотите победить свой будущий рак, надо регулярно обследоваться и вовремя его выявить. Доброго всем здоровья и долгой жизни!

От редакции. Редакция информационного агентства «Первое областное» желает Павлу Борисовичу крепкого здоровья и сил в предстоящей операции.