Возле Тургояка открыли первую инклюзивную экотропу

Маршрут полностью благоустроен

На берегу озера Тургояк в Миассе появилась экологическая тропа, адаптированная для людей с инвалидностью. Такой маршрут в регионе организован впервые, сообщает пресс-служба центра проектного развития и туризма Челябинской области.

Лесную дорогу отсыпали щебнем. Экотропа хорошо освещена. Маршрут доступен для передвижения на колясках, удобен пожилым людям, беременным женщинам, родителям с детьми. На время прогулки можно бесплатно арендовать коляску высокой проходимости с электроприводом.

В центре проектного развития региона отмечают, что на старте экотропы установлены камеры хранения. В них можно убрать сумки и другие вещи, чтобы погулять налегке. Там же есть парковка для автомобилей и велосипедов. На самой тропе установлены беседки, скамейки и урны, указатели движения.

Напомним, что в Челябинске в парке культуры и отдыха Калининского района недавно появилась первая в городе инклюзивная спортплощадка. На пересечении Труда и Володарского в этом году открывали первый инклюзивный сквер.