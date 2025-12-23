Возле Озерска все чаще встречают лис, кабанов и других диких животных

Среди них есть даже краснокнижные

Жители Озерска все чаще замечают неожиданных гостей — лис, которые свободно разгуливают по улицам старой части города. Фотографии диких зверей рядом с жилыми домами активно обсуждаются в местных пабликах. Ситуацию прокомментировал инженер-исследователь службы экологии ПО «Маяк» кандидат биологических наук Олег Тарасов.

«Эти животные повсеместно осваивают навыки жизни рядом с человеком. Человека они почти не боятся. Но никогда нельзя исключать опасность заражения бешенством. Это смертельно опасное заболевание, поэтому нужно избегать прямых контактов и тем более нельзя пытаться кормить их с руки. Лучше держаться в стороне», — поясняет эколог.

Лисы — далеко не единственные соседи озерчан. На каналах Теченского каскада водоемов в санитарно-защитной зоне предприятия обосновались бобры.





Они роют норы в берегах, а над ними возводят из веток и грязи подобие крыши. Своей активной деятельностью зверьки наносят ущерб деревьям. Они подгрызают ивы, березы, клены и тополя по берегам. На зиму для пропитания бобры заготавливают целые кубометры веток, складывая их поверх своих хаток.

Еще один хищник, которого изредка видят на окраине поселка Метлино, — рысь.

«Это очень осторожное животное, ведущее ночной образ жизни. Для человека она опасности не представляет, но ее добычей могут стать домашние животные», — рассказывает эксперт ПО «Маяк».

С помощью фотоловушек, установленных в заповеднике, специалистам удалось сделать уникальный кадр: в ноябре в районе озера Бердениш камера зафиксировала целое семейство — маму-рысь с четырьмя котятами. Увидеть семейную жизнь рысей — большая редкость.

Эти же фотоловушки помогают делать небольшие открытия. Так, в конце октября была зафиксирована выдра у канала в санитарно-защитной зоне. Этот вид занесен в Красную книгу Челябинской области и считается находящимся на грани исчезновения. Вероятно, каналы Теченского каскада водоемов стали для нее благоприятным местом обитания. Там же прижилась и американская норка, которая за последние 50 лет практически вытеснила местную, европейскую.

Из крупных копытных чаще всего встречаются косули. А кабаны, чьи стада могут насчитывать 20—30 голов, ведут себя более скрытно.





Они выходят на поиски корма преимущественно ночью. Их работу можно узнать по характерным перепаханным опушкам леса у СНТ «Осот» или в Метлино, где животные рыхлят землю в поисках корешков, насекомых и мелких грызунов.

Эколог поделился тревожной новостью: осенью в санитарно-защитной зоне предприятия был замечен молодой медведь в районе озера Шарыпкуль.

«Остается надеяться, что зимовать топтыгин будет в берлоге и проспит до весны», — добавил Олег Тарасов.

Работа фотоловушек продолжается, предоставляя специалистам ПО «Маяк» ценный материал о численности и повадках диких животных, которые делят с человеком окружающее пространство.



