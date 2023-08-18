На берегу озера Тургояк установили первую экоскамейку, полностью изготовленную из переработанного пластика. Отходы, послужившие материалом, ранее собрали волонтеры с прибрежной территории, рассказали в пресс-службе регионального Минэкологии.
На одну такую скамейку нужно около пяти тысяч целлофановых пакетов. В Минэкологии отметили, что именно эти пакеты составляют большую часть мусора на берегах водоемов.
«Все, что было собрано на наших берегах, в итоге превратится в красивые и полезные вещи, которыми смогут пользоваться жители нашего региона», — поделилась начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Минэкологии Марина Дымова.
Для производства экоскамейки пластиковые отходы смешивают с песком и разогревают в печи. Получившуюся массу заливают в пресс-формы для сидений и опор. Процесс занимает один день. Затем изделие остается собрать.
Ранее подобный проект уже реализовали в семи регионах страны.