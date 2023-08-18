Возле озера Тургояк в Челябинской области установили скамейку из собранного на берегу мусора

Формы отлили из переработанного пластика

На берегу озера Тургояк установили первую экоскамейку, полностью изготовленную из переработанного пластика. Отходы, послужившие материалом, ранее собрали волонтеры с прибрежной территории, рассказали в пресс-службе регионального Минэкологии.

На одну такую скамейку нужно около пяти тысяч целлофановых пакетов. В Минэкологии отметили, что именно эти пакеты составляют большую часть мусора на берегах водоемов.

«Все, что было собрано на наших берегах, в итоге превратится в красивые и полезные вещи, которыми смогут пользоваться жители нашего региона», — поделилась начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Минэкологии Марина Дымова.





Для производства экоскамейки пластиковые отходы смешивают с песком и разогревают в печи. Получившуюся массу заливают в пресс-формы для сидений и опор. Процесс занимает один день. Затем изделие остается собрать.

Ранее подобный проект уже реализовали в семи регионах страны.