Воздвижение Креста Господня отмечают верующие в Челябинской области 27 сентября

Что для христиан означает крест

Сегодня, 27 сентября, православные христиане отмечают один из двенадцати важнейших праздников церковного года — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это единственный из двунадесятых праздников, основанный не на евангельских событиях, а на более поздней истории церкви. Как он возник и какие традиции связаны с Воздвижением — читайте в материале ИА «Первое областное».

История праздника Воздвижения

Христиане почитали крест, согласно историческим документам, с самого начала основания христианства. Но целенаправленные поиски реликвии начались лишь в IV веке — в Иерусалим отправилась экспедиция во главе с матерью императора Римской империи Константина царицей Еленой.

По одной из самых распространенных версий, найти место, где хранились кресты распятых Иисуса и преступников, Елене помог местный житель — хранитель предания. Участники экспедиции начали раскопки, в ходе которых под руинами языческого святилища обнаружили гвозди, три креста и таблички с надписями. Находка озадачила их: как определить, на каком именно кресте был распят Христос? И тут, по преданию, Елена увидела, как на носилках несут тяжелобольную женщину, и поручила приложить к ней поочередно все три креста. Тот, чье прикосновение мгновенно исцелило ее, и был признан Крестом Господним.

Вокруг места находки собрались толпы верующих. Чтобы все они смогли увидеть Крест Господень, иерусалимский патриарх Макарий высоко поднял — воздвиг — святыню. Этот жест и дал название празднику — Воздвижение Креста Господня.





Суть праздника Воздвижения

«Крест — хранитель всея вселенныя. Крест — верных утверждение. Крест — ангелов слава и демонов язва. Так свидетельствует святая церковь о Животворящем Кресте Господнем. Для нас крест — это не просто материал или форма. Мы почитаем его как символ нашего спасения. Ведь вечная жизнь стала возможной только благодаря жертве Христа»,— рассказал ИА «Первое областное» клирик храма Успения Пресвятой Богородицы священник Виктор Голубцов.

Священнослужитель подчеркнул, что истинное почитание креста начинается не с внешних обрядов, а с момента, когда верующий человек прилагает усилия, чтобы изменить себя: борется с завистью, гордыней, гневом, старается по-доброму относиться к ближним.

Кроме того, креститься небрежно или носить крестик как обычный аксессуар — недопустимо.

Традиции праздника Воздвижения

В праздничный день в храмах проходят особые богослужения, центральным элементом которых является чин Воздвижения Креста Господня. Перед началом службы крест выносят в центр храма, и иерей совершает перед ним три земных поклона после каждения. После под пение праздничного тропаря земные поклоны совершают верующие.

«В память об искупительной жертве Иисуса Христа церковный устав предписывает соблюдение строгого поста, независимо от того, на какой день недели выпадает праздник»,— подчеркнул отец Виктор.

В праздник Воздвижения запрещено есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты.

Народные традиции

Поскольку на Воздвижение положено соблюдать строгий пост, наши предки в этот день готовили множество различных блюд из сезонных овощей. Особое место занимала капуста — отсюда и пошло народное название «капустница».

Считалось, что на праздник приходится последний день бабьего лета. К нему на Руси завершали полевые работы и приступали к заготовкам на зиму.

Обязательно наши предки вырезали из бумаги кресты и прикрепляли их над дверями и окнами — чтобы защитить дом от нечистой силы.

Погодные приметы

По поверьям, утренний туман в праздник Воздвижения сулит ясную погоду в предстоящие дни. Если к этому дню рябина сбросила ягоды — зима будет холодной и ветреной. Перистые облака к полудню — к скорому похолоданию.