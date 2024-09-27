Воздвижение Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября

Это один из важнейших праздников

Сегодня, 27 сентября, православные христиане отмечают один из важнейших двунадесятых праздников — Воздвижение честного и животворящего Креста Господня. Он является непереходящим и ежегодно отмечается в один и тот же день. Какова история праздника, его смысл, традиции и запреты, а также народные приметы на этот день — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

В начале IV века император Римской империи Константин сделал христианство государственной религией, и гонения на верующих прекратились. В 326 году он отправил в Иерусалим экспедицию во главе со своей матерью Еленой, чтобы те нашли реликвии, связанные с жизнью Христа.

В районе горы Голгофы под языческим храмом члены экспедиции нашли не только гвозди и дощечку с именем Христа, но и три креста, принадлежащие Иисусу и двум распятым с ним разбойникам. Мудрая Елена сразу же придумала способ найти среди реликвий крест, принадлежащий Господу: она остановила похоронную процессию и поручила приложить к умершему три найденных креста. После того как один из них коснулся покойника, тот ожил. Таким образом была найдена одна из величайших святынь.

Весть об обретении креста быстро разнеслась по всему Иерусалиму, и толпы людей начали приходить, чтобы поклониться ему. Из-за столпотворения многие не могли увидеть святыню, тогда патриарх воздвиг ее на высокое место, чтобы показать всем. Впоследствии был основан праздник Крестовоздвижения.

По преданию, спустя несколько веков крест разделили на части и увезли в соборы разных стран. Сейчас его частицы находятся в храмах Италии, Германии, Испании, Израиля, Грузии, Армении и России.

Смысл праздника

Обретенный крест — центральный символ христианской веры. Христиане чтут его как орудие спасения мира, поскольку с его помощью Христос принес искупительную жертву.

Традиции и запреты праздника

Отмечать праздник Крестовоздвижения христиане начинают накануне. В храмах проходит всенощное бдение, а утром 27 сентября — торжественная литургия. Священнослужители надевают праздничные фиолетовые одежды и выносят символ креста. Праздник Воздвижения напоминает верующим о страданиях, которые Христос претерпел на кресте, поэтому в этот день не рекомендуется веселиться, устраивать застолья. Кроме того, на Воздвижение принято соблюдать пост: запрещены мясо, рыба, молочные продукты и яйца.

Народные традиции и приметы

У наших предков праздник Воздвижения знаменовал окончание бабьего лета. Девушки надевали свои лучшие наряды и собирались заготавливать на зиму капусту. На такие вечера обязательно заглядывали парни, чтобы выбрать себе невесту. Также в этот день было принято воздвигать на новые дома и часовни кресты. Их же ставили на перекрестках дорог, чтобы они оберегали путников.

По преданиям, на Воздвижение нельзя ссориться с близкими, давать взаймы и начинать новые дела. Не рекомендуется ходить в лес, так как считается, что там активничает нечистая сила и такая прогулка может обернуться болезнями и разными несчастьями.

Судили на Воздвижение и о погоде. Так, если праздничный день выдался теплым, то холодов не будет до Покрова, который отмечается 14 октября. А если ударил утренний заморозок, то зима наступит рано.