Воздвижение Креста Господня отмечают христиане 27 сентября

Праздник является одним из 12 важнейших в православном календаре

27 сентября христиане отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня в память обретения Креста, на котором был распят Христос. Праздник является одним из важнейших и входит в число двунадесятых. Подробнее о его истории, традициях и запретах — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

По преданию, в IV веке нашей эры римскому императору Константину и его воинам в виде небесного знамения был явлен крест, изображенный звездами. Они испугались и не поняли, что это означает. Той же ночью правителю во сне явился Христос и велел ему носить изображение креста перед войском. Утром Константин приказал сделать крест и нанести его изображение на оружие, щиты и шлемы. В тот же день его войско победило армию другого римского государя — Максенция, а затем и войска двух других императоров, и Константин начал править один всей Римской империей.

С того момента он приказал прекратить гонения на христиан, сделал христианство государственной религией и велел расчистить место страданий Иисуса на Голгофе. В 326 году мать Константина Елена нашла несколько крестов и орудия казни, на которых распяли разбойников и Христа. Для того чтобы определить, на каком именно кресте распяли Господа, она приказала остановить похоронную процессию и положить умершего на все три креста. Когда покойного положили на третий крест, он ожил. Так был найден Крест Господень.

Патриарх Иерусалимский Макарий стал показывать находку народу. Он вставал на возвышение и поднимал, или воздвигал, крест, и все верующие кланялись ему и говорили: «Господи, помилуй».

Известно, что это событие произошло перед праздником Пасхи. Поэтому сначала Крестовоздвижение отмечали сразу после Пасхи. С 335 года, после освящения храма Воскресения Христова 27 сентября (13 сентября по старому стилю), праздник Воздвижения перенесли на эту дату.

В храмах на Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня совершаются Всенощное бдение и литургия. Во время праздничной утрени священник или епископ в фиолетовом облачении выносит символ Животворящего Креста, к которому прикладываются прихожане.

Традиции праздника

На Руси этот день считался последним днем бабьего лета и вступлением в свои права осени. Поскольку на Воздвижение принято соблюдать пост, наши предки в этот день рубили капусту и варили из нее постные щи и пекли пироги.

В этот день молодежь начинала устраивать «вечеринки», или «капустники»: девушки и парни собирались в одном доме, пели веселые песни и рубили капусту. Продолжались такие вечеринки две недели, до Покрова дня.

Также наши предки верили, что в этот день «сдвигалась» вся нечисть, поэтому к празднику обязательно закрывали отверстия в подполье, которые открывали на лето для проветривания, а также чистили и окуривали погреба.

Запреты

Сегодня не следует рукодельничать и стирать, иначе можно навлечь на себя страшные беды. При этом уборку на Воздвижение нужно сделать обязательно, чтобы избавиться от накопившегося негатива.

Не рекомендуется на Воздвижение ходить в лес, так как по поверьям именно в этот день леший обходит свои владения. Если леший посмотрит на человека, то он навсегда лишится своей воли.

Запрещено в этот день рассказывать кому-то о своих планах, так как задуманное может не воплотиться в жизнь.

Приметы

Немало существует и народных примет на Крестовоздвижение. Среди них: