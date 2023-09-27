Воздвижение честного и животворящего креста Господня отмечают православные 27 сентября

В праздник действует строгий пост

Сегодня, 27 сентября, православные христиане отмечают Воздвижение честного и животворящего креста Господня в честь обретения креста, на котором распяли Христа. Этот праздник относится к числу двунадесятых, то есть важнейших церковных праздников, при этом он является единственным не связанным с событиями земной жизни Христа и Богородицы праздником. Подробнее об истории Крестовоздвижения, традициях и запретах этого дня — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

Почитать крест начали в первые века после распятия Иисуса Христа. По одной из легенд, захотел этого сам Мессия. Крест явился римскому императору Константину и его воинам в виде небесного знамения, изображенного звездами. Все они сильно перепугались и не поняли, что это означает. Той же ночью императору во сне явился Христос и велел носить изображение креста перед войском, чтобы победить другого римского императора — Максенция. На следующее утро Константин потребовал нанести изображения креста на шлемы, щиты и оружие войска и отправляться в бой. Битва была выиграна, Константин стал единственным правителем Римской империи и сделал христианство основной религией государства. Тем самым он прекратил гонения на христиан.

Кроме того, император велел расчистить место, на котором казнили Иисуса. Когда это было сделано, мать Константина Елена обнаружила кресты, на которых были распяты Христос и двое разбойников. Оставалось только понять, которая из находок связана с Мессией.

По легенде, Елена потребовала остановить проходившую похоронную процессию и положить на покойного поочередно все три креста. И когда на умершего положили третий крест, он ожил. С тех пор крест начали называть животворящим. Император поручил построить храм в честь воскресения Христова, который включал в себя гробницу Мессии и Голгофу, где был распят Иисус. 26 сентября 335 года (по новому стилю), спустя 10 лет после начала строительства, храм был готов и освящен. А найденный крест был воздвигнут, чтобы все жители смогли поклониться ему. 27 сентября император постановил отмечать Воздвижение Честного и Животворящего креста.

Спустя чуть более 250 лет персидский царь Хосров II разграбил Иерусалим и увез крест Христа в Персию. Там святыня находилась на протяжении 14 лет. Вернуть ее в Иерусалим смог император Ираклий I, который победил персидского царя, заключил мир с его сыном и торжественно внес крест в Иерусалим. Святыня также была воздвижена, чтобы ей могли поклониться все горожане.

Считается, что в последующие годы крест постоянно дробили и его частички хранились в храмах в самых разных городах и странах.

Значение праздника

Воздвижение креста Господня — это эмоционально сложный праздник для верующих. С одной стороны, они скорбят о страданиях, которые выпали на долю Христа, а с другой — радуются всем произошедшим событиям, ведь именно благодаря им люди получили возможность жить вечно в раю.

Сам крест является напоминанием о том, как важно быть смиренными, а также защищает от зла, с которым человек ежедневно сталкивается.







Как отмечают праздник

У праздника Крестовоздвижения один день предпразднства, семь дней попразднства и отдание праздника, которое происходит 4 октября. Накануне Воздвижения в храмах совершается всенощное бдение и литургия. В сам праздник во время утрени священник, облаченный в праздничные фиолетовые одежды, выносит символ Животворящего креста. Прихожане прикладываются к святыне, а священник помазывает их елеем.

Символ креста остается лежать на аналое до 4 октября, то есть до отдания праздника. В этот день в храмах проводят торжественные богослужения и священник уносит крест в алтарь.

В праздник действует однодневный строгий пост. Верующим нельзя есть рыбу, мясо, молочные продукты и яйца. При этом можно готовить пищу на растительном масле.

На Крестовоздвижение верующие дарят родным и друзьями крестики. Считается, что такой крестик будет защищать человека, даже если тот ни разу его не наденет.

Запреты

Нельзя в этот день устраивать пышные и громкие празднества, поскольку в этот день вспоминают о страданиях Христа. Не следует заниматься тяжелым физическим трудом, который отвлекает от духовного. Как и в любой другой праздник, на Воздвижение запрещено ссориться, сквернословить, отказывать в милостыне.







Народные традиции и поверья

На Руси считалось, что праздник Воздвижения является последним днем бабьего лета. После него погода резко портилась: начинались затяжные дожди, температура падала, дул холодный ветер. Наши предки говорили: «Воздвижение осень зиме навстречу двигает». Поскольку Крестовоздвижение — постный праздник, хозяйки готовили различные блюда с капустой. В народе часто его так и называли — «Капустница». Часть этого овоща обязательно мариновали на зиму. В это же время начинались осенние посиделки, которые называли капустниками. Девушки вязали, шили, пели песни.

Также в этот день воздвигали кресты в новых храмах, церквях и часовнях. Ставили придорожные кресты, которые, как верили наши предки, защищали в дороге. Вокруг деревень совершались крестные ходы, чтобы защитить их от бед на будущий год.

Существовало и немало различных поверий. Например, наши предки верили, что в этот день особенно активничает всякого рода нечисть. Поэтому они закрывали все окна и двери, не принимали гостей и старались не ходить в лес, где в это время бродил леший и пересчитывал животных. Также не следовало давать деньги в долг, в противном случае можно было понести серьезные убытки.

Народные приметы