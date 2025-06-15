Воздух в Челябинской области раскалится до +35 градусов 15 июня

Дожди с грозами сохраняются

Сегодня, 15 июня, жара в Челябинской области местами усилится. В отдельных районах будет около +25°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра также обещают дожди с грозами и градом.

В Челябинске будет от +29 до +31°C. Переменная облачность, кратковременный дождь. Гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, около 4 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около +31°C. Облачно с прояснениями, без дождя. Ветер юго-восточного направления, 4 метра в секунду.

В Миассе потеплеет до +28°C. Небольшой дождь должен закончиться ближе к вечеру. Ветер юго-восточный, до 4 метров в секунду.

Воздух в Златоусте прогреется до +26°C. Пройдут небольшие осадки. Ветер юго-восточного направления, около 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Карталах зафиксируются на +31°C. Малооблачно. Гроза. Ветер юго-восточный, до 4 метров в секунду.

Температура в Верхнем Уфалее поднимется до +25°C. Дождь. Ветер юго-восточного направления, слабый.

Дневной прогрев в Бредах составит +32°C. Преимущественно солнечно. Ветер юго-восточный, до 4 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от +27 до +32°C, на крайнем юге градусники покажут до +35°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Вероятны грозы и град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, от 3 до 8 метров в секунду. При грозах порывы от 13 до 18 метров в секунду.