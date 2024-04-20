Воздух в Челябинской области раскалится до +31 градуса 20 апреля

Дождей не будет

Летняя температура пока не спешит покидать Челябинскую область. В субботу, 20 апреля, показания термометров вновь перешагнут отметку в +27°C, сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

Температура воздуха в Челябинске этим утром составит около +15°C, днем будет до +27...+29°C. Ясная погода продолжит радовать жителей города. Ветер юго-западный до 3,7 метра в секунду.

В Магнитогорске отметка на градуснике достигнет +28°C. Малооблачно, без осадков. Ветер юго-западного направления 4,1 метра в секунду.

Жителям Миасса синоптики также прогнозируют малооблачную погоду без осадков и прогрев воздуха до +28°C. Ветер преимущественно юго-западный до четырех метров в секунду.

В Златоусте небо периодически будет затягиваться облаками, но день выдастся без дождей. Столбики термометров поднимутся до +27°C. Ветер западный 3,5 метра в секунду.

Отметка на градуснике в Верхнем Уфалее подойдет к +28°C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западного направления до пяти метров в секунду.

В Троицке целый день будет ясно. Воздух раскалится до +29°C. Ветер юго-западный до четырех метров в секунду.

В целом в утренние часы в регионе столбики термометров покажут около +16°C, местами ниже. Днем синоптики обещают от +26 до +31°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду.