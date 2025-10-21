Воздух в Челябинской области прогреется 21 октября до сентябрьских +13

Антициклон принесет в регион теплую и сухую погоду

Сегодня, 21 октября, в Челябинской области облака немного рассеются, и солнечные лучи прогреют воздух до +13°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается до +12°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер до 3 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске, Верхнеуральске и Миассе покажут +10. Облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, слабый.

В Златоусте и Трехгорном потеплеет до +11°C. Преимущественно облачно.

На юге области температура может подняться до +13°C. Солнце будет периодически скрываться за облаками. Ветер юго-восточного направления, до 3 метров в секунду.

В Аше — до +11°C, сухо и маловетрено.

В Бакале и Снежинске воздух прогреется до +9°C. Переменная облачность.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +8 до +13°C. Переменная облачность, преимущественно без дождей. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду.