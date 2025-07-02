Воздух в Челябинской области прогреется до +28 градусов 3 июля

Кратковременные дожди с грозами сохраняются

В четверг, 3 июля, территория Челябинской области по-прежнему будет находиться на периферии североатлантического циклона, а значит, осадки сохранятся. Температура воздуха по области будет разниться: где-то ожидается жаркая погода, а где-то — умеренно теплая, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет преимущественно облачно с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, вероятны грозы. Ночная температура снизится до +15 градусов, дневная поднимется до +26 градусов. Ветер южный, умеренный.

По области местами также пройдут кратковременные дожди с грозами. Возможен град. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов, про прояснении может похолодать до +7. Днем в горных районах синоптики обещают около +20 градусов, на остальной территории — от +23 до +28 градусов. Ветер южного направления, от 4 до 9 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду.