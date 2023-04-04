Воздух в Челябинской области прогреется до +19 градусов

В регионе будет тепло и ясно

Сегодня, 4 апреля, в Челябинской области воздух прогреется до +19 градусов. В отдельных районах столбики термометров не поднимутся выше +11 градусов. В целом в регионе будет солнечно и безветренно, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске ожидается около +4°C, днем температура поднимется до плюс 14—16 градусов Цельсия. Малооблачно, без осадков. Ветер южный с переходом на восточный 2—7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики также обещают малооблачную погоду, без осадков. В утренние часы столбики термометров покажут 0°C и выше, днем потеплеет до 14—19 градусов со знаком плюс, в низинах температурные значения остановятся на отметке около +11°C. Ветер южный с переходом на восточный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 10 метров в секунду.