Воздух в Челябинской области прогреется до +13 °C 1 октября

Местами будет холоднее и пройдет дождь со снегом

Сегодня, 1 октября, в Челябинской области солнца будет мало, а в отдельные районы и вовсе вернется дождь со снегом. Где-то сохранится холодная погода, а где-то столбики термометров поднимутся выше +10°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Градусники в Челябинске покажут +9°C. Облачно с прояснениями, вероятны слабые осадки. Ветер северо-западный, около 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +12°C. Солнечно. Ветер северо-западного направления, 6 метров в секунду.

Миасцам и жителям Златоуста достанется меньше солнца, а температура воздуха составит лишь +6°C.

Теплее всего будет в Карталах и Верхнеуральске: там столбики термометров достигнут +13°C. Осадков не предвидится. Ветер северо-западный, умеренный.

На порядок ниже — около +3°C — ожидается в Бакале. День выдастся пасмурным.

Воздух в Снежинске и Озерске прогреется до +8°C. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, до 7 метров в секунду.

В Южноуральске будет 10°C со знаком плюс и облачно. Ветер северо-западного направления, 6 метров в секунду.

В целом в регионе потеплеет до +6…+11°C. В утренние часы возможен гололед. Ветер преимущественно западного направления, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.