Войска ЛНР и ДНР установили контроль над 10 населенными пунктами

Минобороны РФ опубликовало брифинг на утро 7 марта

Войска Донецкой и Луганской народных республик установили контроль еще над 10 населенными пунктами. Подразделения российских вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное, сообщил 7 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты: Смоляниново, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Боровеньки, Пурдовка, Замуловка. Продвижение составило шесть километров. Подразделения вооруженных сил ДНР установили контроль над населенными пунктами: Азов, Новотатаровка, Мирное»,— сообщил он.

Вечером 6 марта истребительная авиация и противовоздушная оборона сбили еще три Су-27 ВВС Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2». Также поражены три зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и две радиолокационных станции ВСУ.

Всего за время операции уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины, среди которых 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 76 радиолокационных станции. Уничтожено 827 танков и других боевых бронированных машин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов.