«Война света и тьмы»: на Рождественских чтениях в Челябинске обсудили духовные уроки ВОВ

Участники форума провели параллели с реальным временем и специальной военной операцией

Гимн России поют монахи, зрители в зале облачены в рясу, а у сцены выставлена икона Христа — в Челябинске проходят XI Рождественские образовательные чтения. В этом году их посвятили грядущему 80-летию Великой Победы. Организаторы говорят, что сегодня важно сохранить память о подвиге дедов для будущих поколений.

С приветственным словом к гостям форума обратился митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

«Россия переживает трудные времена. Сегодня нам важно обратиться к урокам нашего прошлого. 80 лет назад мы смогли победить, потому что опирались на традиционные духовные ценности. Благодаря им и теперь мы сможем успешно противостоять идеологии наших противников, которая, как кислота, разрушает мораль, нравственность и идентичность наших сограждан. Сегодня нацизм вновь поднял голову и наша задача — уничтожить его», — задал общий тон форуму владыка Алексий.

Рождественский образовательный форум проходит при поддержке правительства Челябинской области. О том, как важно привлекать к этому разговору общественность и ученых, рассказала общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

«Мы должны извлекать уроки из прошлого и стремиться к миру, стабильности в нашем регионе. Специальная военная операция, как и Великая Отечественная война, требует от нас единства, патриотизма, готовности к самопожертвованию ради общих ценностей. В этих условиях особую ценность приобретает общественный и научный диалог», — подчеркнула Ирина Текслер.

Первая леди региона заметила, что число участников Рождественских чтений год от года растет, а в школах области за два года родители стали в два раза чаше выбирать для обучения курс «Основы православной культуры». В Златоусте, Троицке, Магнитогорске созданы духовно-просветительские центры для молодежи, скоро такой же появится и в Челябинске — правительство региона уже рассматривает такую инициативу.

«Только духовность может удержать наше общество от повторения тех страшных событий. Сегодня кто-то пытается вытащить из человека духовные ценности, и это делает людей бездушными. Мы видим зверства и на поле боя, и там, где находится мирное населения. А когда внутри человека что-то духовное, светлое сохранилось, мы видим взаимопомощь даже среди враждующих сторон. Отрадно, что наша страна стоит на страже духовных ценностей. Мы всегда будем защищать слабых и бороться за правду», — поддержал первых спикеров председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

В этом году на чтения приехали особые гости. Благодаря участию в форуме сербской писательницы Биляны Живкович региональное мероприятие приобрело статус международного.

Биляна Живкович возглавляет общество православных женщин Сербии и уже не раз приезжала с гуманитарной миссией на Донбасс — посещала там детские дома, госпитали и больницы. Бомбежки мирных жителей Донбасса напоминают ей время, когда войска НАТО бомбили сербские города в Югославии.

«Нам было очень тяжело, мы были одни. И мы молились, чтобы на помощь нам пришли русские братья. Сегодня мы не просто понимаем, что случилось с Россией, мы чувствуем это сердцем. СВО — это не просто война. Это война света против тьмы, человека против сатаны. Сейчас вы сражаетесь в одиночку, чтобы защитить каждую православную страну мира. Знайте, что Сербия очень любит и молится за Россию. И каждый серб готов положить свою жизнь за вашу страну», — воодушевленно выступила писатель.

Историческое сравнение событий прошлого века и происходящего сегодня на Украине красной нитью прошло через все выступления спикеров.

Доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского университета, профессор Сретенской духовной академии протодиакон Владимир Василик из Санкт-Петербурга поделился собственным представлением о духовном подвиге светских людей, завоевавших Победу в 1945-м.

«Мы победили в 45-м благодаря вековому запасу любви и жертвенности, который скопился в русском народе за столетия православной жизни. Советские люди в глубине своего сердца были людьми верующими, и эта удивительная жертвенность, соборность русской души подвигала их идти на таран в воздухе и на земле, отдавать последнюю пайку в блокадном Ленинграде. Отвергнув Бога, социализм все же стремился соблюдать божьи заповеди, а те, кто шли с надпись „С нами Бог“ на пряжках (солдаты вермахта — Ред.), шли против Бога — шли грабить, насильничать и убивать», — напомним Владимир Василик.

Как и Биляна Живкович, священник уже не раз выезжал с гуманитарной миссией на Донбасс. Говорит, что в Волновахе его поразило возрождение храма. Храм был разрушен во время бомбежки со стороны Украины, но восстановлен силами Челябинской области, даже стал еще краше.

«Настоятель храма привел нам потрясающие примеры мужества и веры православных людей. Сегодня воины и жители Донбасса зачастую являют образцы не меньшего мужества, чем их предки во время Великой Отечественной войны», — замечает Владимир Василик.

В роду писателя и майора запаса Виктора Николаева были Героями Советского Союза. Сам писатель прошел через Афганистан и другие горячие точки, получил орден Красной Звезды за боевые заслуги. Николаев считает, что воспитывать духовного человека сегодня можно на примере подвигов наших солдат.

«Сейчас пришло время говорить с молодежью о подвигах. Нужно идти в училища, школы и разговаривать с детьми откровенно, как со взрослыми. У нас много героев Донбасса, и воспитывать молодых нужно на реальных фактах. Было бы хорошо создать в России федеральный канал про подвиги, где была бы исключена всякая пошлость», — предложил Николаев.

Так как в зале присутствовали студенты челябинских вузов, писатель призвал их прожить красивую и духовную жизнь. Особое обращение прозвучало к будущим силовикам, которые пришли в форме.

«Быть в форме значит иметь чувство совести, патриотизма, стыда, любви к родине и родителям», — напомнил им Николаев.

Архиерейский мужской хор Челябинской митрополии презентовал на форуме проникновенный музыкальный клип, посвященный погибшим на полях Великой Отечественной войны солдатам. При создании ролика участники хора использовали фотографии и реальные истории свои дедов.

Также на форуме вручили награды южноуральцам, которые одержали победу на региональном этапе всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Это педагоги детских садов, школ и колледжей, предложившие лучшие методические разработки на тему традиционных духовных ценностей.