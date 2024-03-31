«Восстановление займет годы»: упавший в яму с кипятком мальчик потерял способность ходить

Три месяца Саша Мельников провел в ожоговом центре Нижнего Новгорода, а сейчас проходит реабилитацию в Челябинске

В декабре прошлого года в Челябинске 8-летний Саша Мельников упал в коммунальную яму, наполненную кипятком. Ребенок получил сильнейшие ожоги. На самолете МЧС в состоянии комы его доставили в Нижний Новгород — в один из лучших ожоговых центров страны. Там Саша провел три месяца и перенес больше десяти операций. Все это время мальчика и его маму Екатерину Миллер поддерживали только соседи, а виновные даже не извинились. Как чувствует себя Саша сегодня и какие прогнозы дают врачи, узнали корреспонденты ИА «Первое областное». На этой неделе мы побывали в Челябинской областной детской больнице, где мальчик после возвращения в Челябинск проходит первый курс реабилитации.

В день трагедии Саша играл с мальчишками во дворе дома № 34 по улице Энергетиков, где накануне в который раз прорвало трубу с горячей водой. Коммунальщики разрыли место аварии и оставили яму без ограждения. Ребята начали прыгать через идущий оттуда пар, а Саша решил сигануть через яму. Распаренная земля обмякла — ноги мальчишки поехала вниз, и сам он по пояс сел в кипяток.

«Саша сам вылез из кипятка, обвалялся в снегу, чтобы не очень жгло, и бегом домой. Я была на работе, его встретила бабушка. Саша был в шоке, все время плакал. Она, конечно, его отчитала, что вернулся весь мокрый. А потом стала раздевать Сашу — а одежда снимается вместе с кожей.... Бабушка вызвала ему скорую», — вспоминает тот черный день мама мальчика Екатерина.

На скорой парня увезли в ожоговый центр. Состояние школьника было критическим — Сашу ввели в искусственную кому. Вскоре стало понятно, что одним челябинским докторам с бедой не справиться — на самолете МЧС мальчика отправили в Нижний Новгород, где у медиков большое возможностей.

Самыми тяжелыми были первые недели лечения. Сначала медики даже не давали гарантии, что малыш будет жить. За Сашу дышала аппаратура, кормили мальчика через зонд, но, в конце концов, он очнулся и пошел на поправку.

«Поначалу он был словно каменный: не плакал, ни улыбался. Первое слово „мама“ произнес, наверное, через месяц. У Саши обожжена вся нижняя половина тела. В Нижнем Новгороде ему сделали более десяти пересадок кожи. Сначала брали лоскуты на спине, а потом побрили голову и взяли кожу для пересадки на голове. Сейчас на сыне нет живого места», — говорит мама.

Передать страдания мальчика невозможно. Даже перевязки были настолько болезненными, что их делали под наркозом. Все это сказалось на психике паренька. Саша и раньше был стеснительным мальчиком, а теперь он практически не идет на контакт с посторонними, многого стал бояться и часто плачет. Во время нашей беседы с мамой паренек отворачивался и играл в телефон, а, когда пришло время занятий с инструктором ЛФК, сидел, прижавшись к плечу близкого человека.

«У Саши огромная психотравма, но мы стараемся стабилизировать его эмоции. Делаем это через игру. Он уже чаще стал улыбаться и чаще радует нас хорошим настроением», — рассказывает психолог ЧОДКБ Екатерина Головина.

Есть и серьезные физиологические проблемы. Ноги Саши покрыты рубцами, а рубцовая ткань лишена эластичности, она не тянется — из-за этого мальчик не может разогнуть ноги, стоять и ходить. На улице, в больнице и дома мама вынуждена носить паренька на руках. Сейчас задача физиотерапевтов — поставить Сашу на ноги, научить ходить. На это могут уйти годы.

«Саша поступил к нам в состоянии средней степени тяжести. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы суставы мальчика не потеряли работоспособность, и он смог ходить. Также в будущем Сашу ждут пластические операции, которые должны скрыть косметические дефекты на коже», — говорит врач-педиатр ЧОДКБ Наталья Черепанова.

В день нашего визита Саша занимался на велотренажере. Правда, не мальчик крутил педали, а тренажер сгибал ноги ребенка.

«Результат реабилитации во многом зависит от настроя пациента. С подростками в этом отношении легче — они понимают, зачем это делают. С маленькими сложнее, но тренажер не даст Саше ленится — хочешь не хочешь, а программу выполнит», — добавляет заведующая отделением реабилитации ЧОДКБ Оксана Гончарова.

Еще один аппарат повторяет космическую технологию. Инструктор ЛФК Денис Ахметзянов надел на ноги мальчика сандалии, внутри которых надуваются подушечки. Они раздражают нервы стопы и создают ощущение, будто ребенок передвигается. Это необходимо, чтобы мозг не забыл, как ходить.

Также с мальчиком занимаются физиотерапевты и логопед. А чтобы Саша не отстал от сверстников, к нему приходит школьный учитель.

На этой неделе Сашу выписывают домой, но ненадолго — раз в три месяца мальчик будет проходить реабилитацию в стационаре под наблюдением докторов. А между курсами мама должна заниматься с сыном самостоятельно. Женщина боится, что одна не справиться.

В Челябинск Екатерина приехала после развода с мужем. В семье двое детей и бабушка. Работает только Катя, теперь ей придется оставить работу. Весомая часть зарплаты всегда уходила на ипотеку, а теперь еще — на лечение. После трагедии женщину поддерживают соседи, жители двора отнеслись к чужому несчастью как к личному. Помогают семье в продуктами, попросили депутата Заксобрания области Евгения Губанова купить Саше диван, скинулись на авиабилеты из Нижнего Новгорода. И только хозяин ямы — организация, что вела ремонт теплотрассы, — не извинилась за инцидент, не предложила мальчику помощь.

Лишь сейчас, когда дело дошло до суда, в больницу подъехал адвокат хозяина ямы. Женщине предложили заключить досудебное соглашение: организация готова возместить моральный ущерб и оплатить расходы на реабилитацию.

Напомним, сразу же после трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».