Восстановлен облик кочевников, которые обитали на Южном Урале

Ранние мадьяры считаются предками современных венгров

Восстановлен облик ранних мадьяр, которые являются предками венгров. Когда-то они кочевали по территории от Восточного Казахстана до Приднестровья, в том числе по территории современной Челябинской области, сообщает пресс-служба Южно-Уральского государственного университета.

В 2010 году ученые ЮУрГУ нашли элитарный могильник ранних мадьяр в Кунашакском районе. Захоронение получило название Уелги. Большая часть захоронений была разграблена еще в древности. Но земля сохранила предметы: конскую упряжь, серебряные и позолоченные бляшки от поясов и даже сабли, которые были очень похожи на вещи ранних венгров Карпатской котловины.

«За десять последних лет наши венгерские коллеги провели большое сопоставительное палеогенетическое исследование, которое доказало, что древнее южноуральское население имеет родственные связи с ранними венграми из Карпатской котловины», — говорит научный сотрудник НОЦ евразийских исследований ЮУрГУ доцент Иван Грудочко.

Могильник Уелги насчитывает 25 курганов и 115 захоронений в разной степени сохранности. В одном из раскопов археологи ЮУрГУ обнаружили останки троих мужчин 30—40 и 50 лет.

Смерть одного из молодых мужчин была насильственной: в задней части черепа видны семь отверстий, вероятно оставленные в боевом столкновении холодным оружием типа чекана или клевца.

Древний воин погиб от ударов другого кочевника

«Поскольку такое оружие было у всадников, можно предположить, что одиночные удары наносились чеканом или клевцом в погоне за бегущим воином. А когда тот упал, удары наносились прицельно — в свод черепа, чтобы добить человека», — говорит главный научный сотрудник НОЦ евразийских исследований ЮУрГУ профессор Сергей Боталов.

Смерть других мужчин была естественной. Рядом с ними лежали стрелы и лук, а также оружие ближнего боя, значит, оба они были воинами.

Сейчас в рамках гранта РНФ проводится реконструкция внешнего облика погребенных. Ученые уже пришли к выводу, что строение черепов ранних мадьяр свидетельствует о том, что они занимали промежуточное положение на европеоидно-монголоидном векторе изменчивости. Эти люди были метисами с преобладанием европеоидного компонента и условной монголоидной примесью (до 30%).

Научный сотрудник уфимского Института истории, языка и литературы Алексей Нечвалода реконструировал облик двух мужчин по черепам. Для этого он использовал метод знаменитого советского археолога и антрополога Герасимова. Как выглядели предки современных венгров, можно увидеть на фотографиях.

Так выглядел более молодой мужчина

А так — пожилой

Напомним, древние предки венгров были кочевыми скотоводами. Вероятно, они участвовали в торговом обмене, обслуживали проходящие караваны, взаимодействуя с южными регионами, о чем свидетельствуют монеты арабских дирхемов в могильнике. Не исключено, что мадьяры совершали грабительские набеги.