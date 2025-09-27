Воспитатели Южного Урала отмечают профессиональный праздник

Событию нет и 10 лет

Сегодня, 27 сентября, в России чествуют воспитателей и всех дошкольных работников. Воспитывать и обучать малышей — это настоящее искусство, которое требует не только таланта, но и высочайшего мастерства и искренней любви к детям, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«На Южном Урале ведется большая работа по развитию системы дошкольного образования. Только за последние шесть лет мы открыли 63 детских сада и продолжаем строить новые. Закупаем современное оборудование, мебель, создаем максимально комфортные условия для малышей и педагогических коллективов»,— отметил глава региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что на сегодняшний день все дошкольники в регионе от полутора лет обеспечены местами в детсадах.

Губернатор поблагодарил воспитателей, нянечек, логопедов, музыкальных руководителей — всех, кто причастен к формированию личности ребенка, — за выполнение такой важной миссии. Алексей Текслер пожелал им много детских улыбок и искренней благодарности родителей.

Впервые День воспитателя отметили в 2003 году в Санкт-Петербурге. Праздник был организован общественностью к 140-летию со дня появления первого детского сада. Его целью было отметить работу воспитателя. Инициативу сразу же подхватили другие регионы, и уже в 2004-м День воспитателя отмечала вся Россия. Но неофициально. Документально праздник был закреплен лишь в 2016 году.

Кстати, самый первый детский сад, открытый в Санкт-Петербурге в 1863 году, был платным и довольно дорогим. Позволить себе отправить туда детей могла только знать.