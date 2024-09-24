Воспитателей челябинских детских садов ждет масочный режим, если дети будут кашлять

Доставать маски придется и врачам

Из-за роста числа больных пневмонией в Челябинске начали проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия и вводить ограничения. На сайте регионального Роспотребнадзора опубликовали предписание, где рассказывается, как теперь будут работать школы, садики и больницы.

При групповой заболеваемости ОРВИ в детских садах будут вводить дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе масочный режим. Также необходимо будет усиливать дезинфекцию, обеззараживать и проветривать помещения, ограничивать проведение массовых мероприятий.

Особые предписания региональный Роспотребнадзор разработал и для школ: контролировать температуру в классах и проветривать, обеспечивать школьников и учителей антисептиком, вакцинировать работников, не допускать на уроки детей с признаками простуды, отправлять классы на удаленку, если много детей болеет ОРВИ или есть случаи пневмонии.

Масочный режим также ввели для работников больниц и поликлиник.

Напомним, в Челябинске уже пять образовательных учреждений отправили на дистант из-за вспышки ОРВИ и пневмонии.