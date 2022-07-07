В детском саду № 7 «Петушок» в Юрюзани воспитатель отправила двух пятилетних девочек мыть унитазы в ясельной группе. Она взяла их за уши, спустила на этаж ниже и вручила ершики. А потом заставила стирать «сопливчики».
Об этом у себя на странице в соцсетях рассказала депутат ЗСО Челябинской области Ольга Мухометьярова, к которой за помощью обратились родители.
«Считаю, что если у педагога не хватает самообладания, знаний по организации воспитательного процесса в дошкольном учреждении, то надо менять работу», — добавила от себя Ольга Мухометьярова.
Заведующая детским садом в ответ на заявление родителей свою сотрудницу поддержала и предложила подыскать детям другой детский сад.
Родители вместе с депутатом Ольгой Мухометьяровой составили жалобы в прокуратуру и Рособрнадзор.
Пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщила, что сигнал получен и ведомство начало проверку.
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