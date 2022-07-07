Воспитатель детского сада в Челябинской области заставила детей мыть унитазы

Заведующая в ответ на жалобу родителей встала на сторону сотрудницы

«Считаю, что если у педагога не хватает самообладания, знаний по организации воспитательного процесса в дошкольном учреждении, то надо менять работу»,

— добавила от себя Ольга Мухометьярова.

В детском саду № 7 «Петушок» в Юрюзани воспитатель отправила двух пятилетних девочек мыть унитазы в ясельной группе. Она взяла их за уши, спустила на этаж ниже и вручила ершики. А потом заставила стирать «сопливчики».Об этом у себя на странице в соцсетях рассказала депутат ЗСО Челябинской области Ольга Мухометьярова, к которой за помощью обратились родители.Заведующая детским садом в ответ на заявление родителей свою сотрудницу поддержала и предложила подыскать детям другой детский сад.Родители вместе с депутатом Ольгой Мухометьяровой составили жалобы в прокуратуру и Рособрнадзор.Пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщила, что сигнал получен и ведомство начало проверку.