Воспитанница златоустовского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, стала лауреатом Всероссийского конкурса «Звезды большого города». 13-летняя Виктория заняла второе место в открытом Всероссийском конкурсе с песней «Всё будет хорошо!», сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.
«Вика очень талантливая и при этом упорная и целеустремленная. Уже несколько лет она занимается вокалом и учится по классу фортепиано в Доме детского творчества, играет на синтезаторе в нашем Центре помощи детям. Ее пение отражает красоту ее души. Песни в исполнении Виктории отличаются проникновенностью, одухотворенностью и какой-то взрослой вдумчивостью», — рассказала директор златоустовского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Надежда Мурдасова.
На суд жюри Виктория представила видеоклип, который помогли подготовить сотрудники благотворительного фонда содействия семейному устройству детей-сирот «Измени одну жизнь». Это не первая победа девочки в творческих конкурсах. Она является ведущей и вокалисткой различных мероприятий, играет на музыкальных инструментах, танцует и рукодельничает.
В Центре помощи детям Викторию характеризуют как доброго, отзывчивого и очень чуткого ребенка. Здесь она живет вместе с младшим братишкой Брониславом. Вика очень трогательно заботится о мальчике и по-матерински его опекает.
Девочка прекрасно учится, мечтает окончить школу с золотой медалью и поступить в московский вуз. Но больше всего — оказаться вместе с братом дома, в дружной семье, где можно будет спеть для любящих папы и мамы.
Руководитель центра Надежда Мурдасова считает, что тепло семейного очага поможет способной и не по годам ответственной девочке раскрыть все грани таланта и воплотить в жизнь все, о чем она мечтает.