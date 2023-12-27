Воспитанники центра помощи детям «Аистенок» представили новогодний спектакль по сказкам Пушкина

Ребята удивили зрителей своими талантом, энергией и задором

Центру помощи детям «Аистенок» уже четвертый год оказывает поддержку «НОВАТЭК-Челябинск». Воспитанники приехали в офис организации и показали новогодний спектакль по сказкам А. С. Пушкина. Такое праздничное представление стало доброй традицией, сообщает пресс-служба компании.







Спектакли в центре ставят в «Театре юных сорванцов». Его выпускники — настоящие таланты. Анна Рубцова участвовала во всероссийском конкурсе и получила приз как лучшая актриса среди воспитанников 250 детских домов. Девушка мечтала играть на большой сцене, и она поступила в Южно-Уральский государственный институт искусств имени П. И. Чайковского по направлению театральное творчество.





Шефы «Аистенка» из компании «НОВАТЭК-Челябинск» помогают как с ремонтом центра, так и с развитием воспитанников. В марте проводили «уроки музыки» от молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории. Кроме того, при поддержке Фонда современного искусства V-A-C для ребят устраивали посещение культурной площадки «ГЭС-2» в Москве. За три дня мальчики и девочки получили новые впечатления.



