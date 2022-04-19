Воспитанники детского сада в Челябинске задыхаются от едкого запаха

Руководство учреждения рядом с трамвайным депо уже обратилось в Роспотребнадзор

В Челябинске воспитанники детского сада № 281 на улице Артиллерийской, 116а задыхаются от едкого запаха. Его ветром приносит с территории трамвайного депо, находящегося за забором учреждения. Родители малышей считают, что пахнет креозотом, который используют для обработки шпал. Как сообщила ИА «Первое областное» исполняющая обязанности заведующей детским садом № 281 Ирина Тореева, проблема возникает не первый раз.



На едкий запах в социальных сетях пожаловались родители дошколят. В неофициальном сообществе «Текслер, помоги!» во «ВКонтакте» Светлана Жу написала, что с проблемой родители и их дети в последнее время сталкиваются ежедневно.

«Дети задыхаются от запаха креозота (используется для пропитки шпал, является сильным ядом и канцерогеном. — Прим. ред.) каждое утро. Дело в том, что за забором находится территория трамвайного депо. Шпалы обрабатывают невероятно ядовитым веществом. Прямо вплотную за нашими верандами! Помогите, пожалуйста, решить этот вопрос», — написала женщина.

Исполняющая обязанности заведующей детским садом № 281 Ирина Тореева в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» эту информацию подтвердила.

«Мы написали жалобу в Роспотребнадзор по поводу резкого запаха с территории расположенной по соседству организации. Мы предполагаем, что пахнет креозотом, который используют для обработки шпал. С проблемой сталкиваемся не первый раз. Она вновь стала актуальной, потому что на прошлой неделе были неблагоприятные метеоусловия, ветер дул с южной стороны. Сегодня, например, дует с севера — запаха нет», — рассказала Ирина Тореева.

В учреждении предполагают, что причиной зловония стали шпалы, которые недавно завезли в депо. В садике надеялись, что роза ветров изменится либо рабочие увезут шпалы. Временно отменили прогулки для детей. Их в детском саду суммарно 180 в 11 группах, в том числе для малышей с нарушением зрения. Но запах проникает в помещение во время проветривания.

«Обращение написали в пятницу. К концу недели приедет лаборатория для проведения замеров. С депо мы раньше связывались, но куда им девать шпалы? Вывезти они их не могут», — добавила Ирина Тореева.

По данным пресс-службы министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, депо и служба содержания путей находится на улице Артиллерийской с 1953 года. С 2011 года участок арендует подрядчик, занимающийся ремонтом трамвайных путей.

«На участке не ведется производство шпал. Сотрудники подрядчика осуществляют только сборку рельсовой решетки из готовых рельс и шпал для последующей укладки на улицах города. Используемые в сборке шпалы сухие, на них отсутствуют выделения креозота, так как они были изготовлены в заводских условиях с соблюдением технологии согласно ГОСТу „О пропитке деревянной продукции автоклавным способом“», — заверили в региональном Миндортрансе.

Вся продукция, по данным ведомства, сертифицирована и имеет паспорта качества. Производитель предоставляет подтверждающие безопасность документы на все компоненты, в том числе пропитки.

«Старые, отслужившие срок конструкции на территории депо не хранятся. Для решения возникшей проблемы подрядчик обязуется разобрать штабель шпал, уменьшить его высоту в два раза (для снижения риска распространения запаха), сдвинуть как можно дальше от забора и накрыть специальным материалом. На данный момент продукция складирована в 30 метрах от забора», — добавили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

Напомним, в Челябинске с приходом весны возобновили ремонт трамвайных путей на улицах Цвиллинга и Первой Пятилетки. Подрядчики приступили к работам в ночь на субботу, 16 апреля.

Приводить рельсы в порядок в городе начали прошлой осенью. Тогда из-за работ некоторые маршруты были скорректированы. В декабре наш корреспондент побывал на одном из ремонтируемых участков и узнал, как проходят работы.