Воспитанникам «Юнармии» показали оружие времен Великой Отечественной войны

Выставка нацелена на воспитание гражданско-патриотических чувств

Сегодня, 19 июня, воспитанники движения «Юнармия» побывали на выставке современного оружия и времен Великой Отечественной войны. Для них также провели викторину, посвященную Дню России и Дню памяти и скорби.







Организаторами выставки являются военная комендатура Челябинска и НКО военно-исторический клуб «Дивизион». Оружие представили в библиотеке № 26 имени Татьяничевой.





Выставка нацелена на воспитание гражданско-патриотических чувств, формирование любви к родному краю, гордости за Родину, уважение традиций.