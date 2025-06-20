Восьмиклассник в Челябинской области предотвратил пожар у трансформаторной подстанции

Причиной ЧП стал поджог тополиного пуха

Тополиный пух едва не стал причиной пожара на трансформаторной подстанции в селе Шумово Красноармейского района. Предотвратить последствия беспечности поджигателей тополиного пуха сумел местный восьмиклассник, сообщает газета «Маяк».

Увидев, что огонь подбирается к трансформатору, Дмитрий Фахрисламов проявил хладнокровие и грамотность: вызвал сторожа, точно указав место происшествия, а затем, использовав огнетушитель, ликвидировал очаг возгорания. Благодаря быстрым действиям мальчика пожар был локализован, а возможное распространение пламени на здание школы предотвращено.

Администрация Шумовской школы выразила своему ученику признательность за ответственность и умение действовать в стрессовой ситуации, которые позволили избежать серьезных последствий.