Восьмибалльные пробки сковали дороги Челябинска утром 29 января

Зафиксировано несколько ДТП

Сегодня, 29 января, утром на дорогах Челябинска образовались серьезные заторы. Местами движение затруднено из-за ДТП. Популярные сервисы оценивают пробки в 8 баллов из 10, передает ИА «Первое областное».

Крупный затор образовался в центре города: автомобили стоят на нескольких участках проспекта Ленина и улицы Труда. На въезде в Ленинский район из Тракторозаводского также образовалась пробка.

Непросто проехать и на северо-западе города: там заторы зафиксированы на улицах Молодогвардейцев, Куйбышева, проспекта Победы и Комсомольского проспекта, а также улице Чичерина.

Одной из причин утренних пробок и ДТП мог стать гололед: минувшей ночью прошел небольшой дождь, а температура опустилась чуть ниже нуля.

Вечером в городе резко похолодает и гололед может усилиться.