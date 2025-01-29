Сегодня, 29 января, утром на дорогах Челябинска образовались серьезные заторы. Местами движение затруднено из-за ДТП. Популярные сервисы оценивают пробки в 8 баллов из 10, передает ИА «Первое областное».
Крупный затор образовался в центре города: автомобили стоят на нескольких участках проспекта Ленина и улицы Труда. На въезде в Ленинский район из Тракторозаводского также образовалась пробка.
Непросто проехать и на северо-западе города: там заторы зафиксированы на улицах Молодогвардейцев, Куйбышева, проспекта Победы и Комсомольского проспекта, а также улице Чичерина.
Одной из причин утренних пробок и ДТП мог стать гололед: минувшей ночью прошел небольшой дождь, а температура опустилась чуть ниже нуля.
Вечером в городе резко похолодает и гололед может усилиться.