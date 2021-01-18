Воскресная школа села Фершампенуаз получит президентский грант

В рамках проекта в Нагайбакском районе будет создан семейный театр

Воскресная школа прихода храма Покрова Божьей Матери села Фершампенуаз Нагайбакского района стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. Прихожане храма и служители подготовили проект семейного театра, в основе которого постановка «Светлая встреча», написанная специально для прихода.



«Мы планируем, что в спектакле будут участвовать семьи: мама с ребенком, родители с детьми, бабушки и дедушки. Этот проект призван укрепить внутрисемейные связи, поднять на новый уровень традиционные ценности. Конечно же, одна из главных целей нашего проекта — миссионерство. С новой постановкой мы планируем объехать поселки Нагайбакского района», — рассказывает матушка Наталья Иващук.



Для храма Покрова Божьей Матери села Фершампенуаз это не первое участие в конкурсах на получение гранта. Несколько лет назад Наталья Иващук успешно реализовала средства, выделяемые фондом социальных инициатив. Тогда она обеспечила нуждающиеся семьи района школьными принадлежностями к новому учебному году.

