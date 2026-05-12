Восемь южноуральских экотроп уже обработали от клещей

Но туристов просят соблюдать меры предосторожности

В Челябинской области от клещей начали обрабатывать экотропы. Первый этап опрыскивания завершили на восьми маршрутах, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.

Под акарицидную обработку попали тропы на острове Веры, в Челябинском, Каштакском и Хомутининском борах, на озере Горьком, а также на экотропе, ведущей к Сугомакской пещере, и малой экотропе в Серпиевском заказнике.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы уменьшить риск контакта с клещами для посетителей наших экологических троп, но важно помнить, что акарицидная обработка не дает стопроцентной гарантии защиты. Природная среда непредсказуема, и полностью исключить наличие клещей невозможно», — отметил и. о. директора ГБУ «ООПТ Челябинской области» Иван Костылев.

Ведомство рекомендует туристам соблюдать меры личной защиты и выбирать закрытую одежду. К тому же следует использовать репелленты и проводить регулярный осмотр после прогулок.

Напомним, каждый пятый снятый с южноуральца клещ переносит боррелиоз. Энцефалит переносят 0,27% зараженных членистоногих.