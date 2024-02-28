Восемь скверов и парков обновят в Челябинске в 2024 году

Объекты благоустройства выбрали сами жители

В ближайшее время жители Челябинской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2025 году. Пока же идет подготовка к началу работ на тех объектах, которые южноуральцы выбрали для обновления прошлой весной. В Челябинске, например, в этом году благоустроят восемь территорий, за которые проголосовали более 172 тысяч горожан, сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году преобразятся следующие территории:

парк Курчатовского района;

парк Калининского района;

парк «Плодушка»;

улица Свободы от Орджоникидзе до Евтеева;

набережная Первого озера в районе улицы 2-й Эльтонской;

«Треугольник» у ТРК «Родник»;

сквер в поселке Смолино;

сквер напротив «Михеевского» рынка в Металлургическом районе.

Работы пройдут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Кстати, до 30 апреля 2024 года жители Челябинска могут подать заявку на сайте добро.рф и стать волонтерами федерального проекта.