Восемь школьников из Челябинской области стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена»

Учащиеся получат возможность отправиться в путешествие по России, а их педагоги — средства на развитие образования в своей школе

В Международном детском центре «Артек» в Крыму завершился финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5—7 классов. Победителями стали 303 школьника, восемь из них — ребята из Челябинской области. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщили в региональной пресс-службе Российского движения школьников.

В 2021 году впервые ученики 5, 6 и 7 классов участвовали в конкурсе вместе со старшеклассниками и студентами колледжей. В финал «Большой перемены» вышли 660 школьников, по итогам решающих конкурсных испытаний победителями стали 303 школьника из 66 регионов России. Среди них — Екатерина Ганич и Дарья Ахлюстина из Копейска, Софья Устюгова из Нязепетровска, Валерия Старухина из Троицка, Маргарита Игнатьева из села Нижняя Санарка Троицкого района, а также челябинцы Дамир Ахтямов, Милания Сорвина и Султанна Ермекбаева.

«Поверьте, выбирать лучших из вас, финалистов, было непросто. Вы все очень талантливые, целеустремленные и активные ребята. Вы получили бесценный опыт, который пригодится вам в будущем. Не останавливайтесь, идите только вперед, соревнуйтесь, добивайтесь новых высот, ставьте перед собой все более амбициозные цели и участвуйте в других проектах платформы „Россия — страна возможностей“», — обратился к финалистам и победителям гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Два месяца длился дистанционный этап конкурса, участники выполняли онлайн и офлайн задания на логику, творческое мышление, демонстрировали командную работу и готовность прийти на помощь. Далее школьники проходили собеседования с экспертами. Те, кто набрал большее количество баллов, отправились в «Артек», где в командах по 8—12 человек решали кейсовые задания. Ребята проектировали «школу будущего» и детские сообщества в соцсетях.

На церемонии закрытия финала участники «Большой перемены» оказались на сцене вместе с популярными российскими исполнителями. Егор Шип спел с победителем конкурса Егором Князевым, а Миа Бойка исполнила песню с финалисткой Есенией Нестеренок. Также финалистам удалось пообщаться с олимпийскими чемпионками: по фигурному катанию — Алиной Загитовой и прыжкам в длину — Татьяной Лебедевой. Также в рамках финала ребята могли заявить о своих талантах руководителям крупнейших продюсерских центров и телепроектов.

Этой осенью победители отправятся в «путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Их педагоги получат по 100 тысяч рублей. А лучшим по итогам конкурса школам направят по два миллиона рублей на развитие образовательных возможностей.